Du 07 au 9 décembre 2022 se tiennent à la Maison des Aînés de Bamako les assises des journées communautaires sous le thème ‘ Poussons pour l’égalité : Les communautés engagées pour briser les barrières de l’accès aux services pour tous’. Le Secrétaire exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, Dr Ichiaka Moumine Koné a procédé ce mercredi 07 décembre 2022 au lancement des activités des dites journées au titre de l’année 2022.

Depuis 17ans les journées communautaires sont organisées par ARCAD Santé Plus avec ses partenaires. Ces assisses regroupent les acteurs communautaires du pays, les SR, les associations PVVIH et autres acteurs clé engagés dans la riposte contre le VIH et la tuberculose et le paludisme ainsi que les maladies émergentes. Pour le président de ARCAD SP, ces rencontres sont d’une importance capitale dans la riposte contre le VIH. En effet, la journée communautaire vise d’une part à valoriser les acteurs communautaires et leurs efforts dans la lutte contre le VIH. Mais également elles sont surtout un cadre d’échange et de partage d’expérience entre l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte. A travers ces journées des réflexions sont menées pour l’amélioration des interventions auprès des bénéficiaires, de plus c’est l’occasion pour les parties prenantes de planifier les activités, selon le président de ARCAD Santé Plus, le Dr Oumar Dogoni. Dans leurs interventions, le président de ARCAD SANTÉ PLUS, le représentant d’ONU SIDA, le secrétaire exécutif du HCNLSIDA, la représentante des communautés, tous ont souligné le rôle capital que jouent les acteurs communautaires dans la riposte. Car à leur proximité auprès des populations, ils sont les adeptes à remonter les besoins des populations et faciliter les missions des autres acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, a fait ressortir M. Bassirou Diallo d’ONU-Sida. Qui, d’ailleurs a invité l’ensemble des acteurs à combattre les inégalités facteurs entravant les efforts déployés dans la lutte.

Les acteurs impliqués vont profiter de ces deux jours pour faire le point des réalisations annuelles et orienter les discussions pour de nouvelles perspectives de la lutte contre le VIH : TB et droits humains sur la subvention 2023 2023 ; identifier et innover les besoins pour de meilleure riposte communautaire mais surtout renforcer les compétences en matière de gestion financière et gouvernance associative VBG et droits humains.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

