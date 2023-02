Face au problème de santé dans la commune de Kléla : Des étudiants de l’École de médecine apportent un «ouf» de soulagement aux communautés

En vue d’apporter leur part de contribution afin de soulager la souffrance des communautés, des étudiants de la Faculté de médecine et de la pharmacie ont organisé, les 13, 14 et 15 février 2022, des journées de consultation et de dons de médicaments au Centre de santé communautaire (CSCOM) de Kléla. Elles ont concerné toutes les localités de la commune dont la santé de la population constitue un souci majeur pour les étudiants ressortissants de ladite commune.

Il est important de noter que depuis quelques années, des étudiants ressortissants de la commune de Kléla organisent ce genre d’activités en vue de trouver des solutions aux préoccupations des communautés en matière de santé. Nul doute que depuis un certain temps, nombreuses sont les localités de notre pays, où les communautés font face à un manque criard de soins de santé et de médicaments. Toute chose qui fait que le taux de mortalité grimpe dans les localités de Kléla. Ces étudiants de la Faculté de médecine et de la pharmacie ont vite compris qu’aucun sacrifice n’est de trop pour la partie. C’est ce qui justifie ce geste de solidarité à l’endroit de ces couches qui ont besoin de soins de santé et de médicaments. En cette période où les défis sont grands dans tous les secteurs, des actes de ce genre contribuent fortement à alléger la souffrance des populations. Donc, ce geste des étudiants est salutaire.

Au nom des étudiants de la Faculté de médecine et de la pharmacie, elles ont tenu à remercier tous les donateurs, les enseignants pour la qualité de l’enseignement dispensé. Ils ont saisi cette occasion pour informer que les trois présidents d’honneur depuis plus de trente (30) ans ne sont autres que le Pr Salikou Sanogo, M. Kalifa Sanogo et le Pr Siaka Sidibé.

«Nous remercions Dr Loséni Bengaly, pharmacien, la Direction de la pharmacie et du médicament (DPM) et les autres partenaires pour les médicaments. Merci pour votre contribution, merci aux membres de la Synergie pour le développement de la région de Sikasso pour les efforts consentis. Merci aux aînés médecins et pharmaciens de la région, aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs de la région. Nous avons tous contribué à sauver des vies. Nous remercions les autorités coutumières de la commune de Kléla, les associations de femmes, de jeunes, de N’Tjiporoco et de Doufon pour l’accueil, sans oublier les chasseurs de Kléla», ont précisé les étudiants ressortissants de la commune de Kléla.

Pour la circonstance, Dr Mamadou Traoré, médecin généraliste, était le représentant des aînés sans être le plus âgé auprès des jeunes à Kléla pour ces activités de consultation et de dons de médicaments gratuits.

Enfin, ils ont promis de produire un rapport des activités dans les jours à venir.

Y COULOU

