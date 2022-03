Ce samedi 05 mars, l’Association Santé Communautaire de Kabalabougou, (ASACOKA) a tenu, dans la cour de l’Ecole Fondamentale dudit village, une Assemblée Générale avec les populations. L’objectif de la rencontre était de présenter le rapport-bilan de l’année 2021 et les perspectives de cette année 2022. La réunion, massivement suivie, était présidée par le président du Comité de Gestion de l’ASACOKA, Sory Koumaré, assisté du Chef de village de Kabalabougou, Siaka Traoré et des membres de bureau.

Avant de procéder à l’égrenage du bilan de l’exercice 2021, M. Koumaré a rappelé à l’auditoire que durant cette période (de janvier à décembre 2021), conformément aux dispositions des articles 6 des statuts et 4 du règlement intérieur de l’ASACOKA, le Comité de Gestion s’est réuni tous les mois. Aussi, il a informé que le Conseil d’Administration (CA) de l’ASACOKA s’est tenu le 06 janvier 2021 dans les locaux du CSCOM. M. Koumaré a également informé que les membres de bureau du Comité de gestion se sont réunis tous les trois mois afin de valider les dépenses mensuelles des mois écoulées et discuter des questions diverses. Notamment, les travaux en cours de réalisations et les difficultés rencontrées.

Ainsi, le président Koumaré s’est dit satisfait du fonctionnement régulier du CSCOM, durant 2021, au profit des populations. Une satisfaction qui se traduit, entre autres, par : l’approvisionnement régulier et sans rupture du dépôt de médicaments, l’acquisition des réactifs pour le laboratoire, la fourniture en eau et électricité, de matériels d’hygiènes (eau de javel , savon, alcool…) et d’assainissements, des papiers pour la reprographie, des documents administratifs ; la continuité du service du laboratoire 24/24 ; la dotation en matériels médicaux (lits d’accouchement, tensiomètres, boîtes d’accouchement, microscopes pour labo…) ; de fauteuils confortables pour toutes les unités et les accueils et de bancs et chaises métalliques.

Conformément au budget de fonctionnement du CSCOM, le Comité de Gestion de l’ASACOKA a réalisé d’importantes infrastructures dont : la réalisation de toitures en tôles devant le labo et le dépôt de médicaments; la réalisation de cinq pièces de toilettes, d’une fosse septique et une aire de lavage ; la réhabilitation du bâtiment principal (unités médecine générale et maternité ) par le remplacement des portes et fenêtres en vitrées , l’aménagement de la salle de garde des femmes de la maternité et une toilette interne au niveau de la maternité ; la réalisation d’un bâtiment comprenant une morgue de deux pièces et d’un magasin (équipé d’un système sanitaire, électrique et d’un climatiseur de 2CV) avec son compteur EDM autonome.

Le CSCOM, en rapport avec l’ONG PLAN MALI, a organisé la campagne relative à la stratégie avancée de vaccination. L’ASACOKA a contribué (en reprographie des documents, prises en charges d’équipements supplémentaires, en achats de craies). Le CSCOM, par le concours de la jeune chambre du Mandé, organise des campagnes de dépistage du diabète.

L’ensemble du personnel du CSCOM aligné sur la convention collective

Par l’abnégation du président de l’ASACOKA et son équipe, l’ensemble du personnel du CSCOM a été aligné sur la convention collective des CSCOM du Mali en vigueur. Cela, en tenant compte de leurs primes et anciennetés. Aussi, l’ASACOKA a sollicité l’INPS pour une mission d’évaluation des arriérées de cotisations sociales. Cette mission a permis de fixer les impayées. Ainsi tous les employés ont été inscrits à l’INPS. Les travailleurs n’étant plus au compte de l’ASACOKA ont été décelés. L’INPS a accepté l’annulation de la majoration de 1 458 245 FCFA due au non payement de cotisations Un moratoire de payement a été accordé à l’ASACOKA.

Les recettes du CSCOM de Kabalabougou en augmentation

La situation financière du CSCOM grâce à la gestion de l’ASACOKA est largement positive. Au regard du rapport financier, le solde d’ouverture au 01 janvier 2020 est de 11 072 330 FCFA. Les recettes annuelles en 2020 ont été de 52 882 295 FCFA contre des dépenses annuelles de 52 080 226 FCFA. Soit un solde de clôture au 31 décembre 2020 de 11 874 399 FCFA. La situation des créances AMO se présente comme suite : le solde au 01/01/ 2021 est 1 764 332 FCFA. Les encours de l’année sont de 13 284 547 FCFA. Pour un cumul de 15 048 879 FCFA. Le solde Créances au 31/12/ 2021 est de 10 498 506 FCFA.

