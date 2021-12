Suite à l’annonce d’une grève de 72 heures (13-14 et 15 décembre 2021) par le Dr Losséni Bengaly et ses camarades, des agents de santé de l’hôpital Gabriel Touré saisissent l’opinion publique par voie de presse pour désavouer la grève et assurent que le Dr Loséni Bengaly jusque-là connu comme SG du comité syndical de l’hôpital Gabriel Touré, ne l’est plus, il est remplacé par Mambet Touré qui soutient son titre via une lettre portant sceau de la faîtière syndicale l’UNTM.

Une énième grève au CHU-Gabriel Touré, en effet, le 10 décembre dernier le comité syndical dirigé par le Dr Losséni Bengaly, a animé un point de presse pour annoncer une grève de 72 heures suite à un préavis déposé le 29 novembre 2021 auprès du gouvernement portant sur 13 points de revendications dont on note entre autres : le renforcement des mesures de sécurité et de motivation du personnel dans le cadre de la lutte contre la COVID19 ; l’instauration d’une gestion efficace et efficiente des ressources de l’hôpital ; la mise en droit du personnel bi-appartenant ; le payement des arriérés de salaire ; les créances de la pharmacie etc. Et pour les présents conférenciers, Mambet Touré, du syndicat national de l’action sociale et de la promotion de la famille (SNS-AS-PF), S-G du comité syndical au niveau du CHU-Gabriel Touré ; Moctar Wagué, S-G du Comité syndical des professionnels en science de la santé du Mali, S-G de la section syndicale ; et Seriba Diawara secrétaire aux revendications du comité SNS-AS-PF accompagnés d’autres agents de l’hôpital, la grève annoncée ne reflète aucunement la volonté du personnel de l’hôpital. Qu’ elle relèverait plus d’une volonté unilatérale de ‘l’ancien bureau’ du comité dirigé par le Dr Losséni Bengaly. Selon M. Mambet Touré, après une pétition du personnel demandant la suspension du comité syndical dirigé par le Dr Bengaly, une assemblée générale a été organisée le 02 décembre2021 en présence du Bureau syndical national. Et c’est en faveur de cette A- G que le bureau du Dr Bengaly a été révoqué et le sien installé. Aussi c’est fort de cette légitimité, que le bureau piloté par Monsieur Mambet Touré n’entend pas suivre cette grève et invite les patients à se rendre à l’hôpital, il les assure de la continuité du service. Pour les conférenciers et agents sanitaires présents à cette rencontre les doléances sont en bonne voie de satisfaction, et nul besoin de suspendre les soins et mettre en danger la vie des concitoyens alors que le dialogue ouvert qui présage qu’ils auront gain de cause.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :