La célébration de la journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale édition 2024 a eu lieu dans la cour du Centre de Santé de Rééférence de Koulikoro. C’était le hier jeudi 23 mai en présence d’une foule mobilisée. La cérémonie était présidée par le Directeur de Cabinet du Gouverneur, Mohamar A. Haidara.

Le Chef de Division Santé de la Direction Régionale de la santé de Koulikoro, Dr Demba Diarra, la Directrice par Intérim de Intrahealth, Dr Goita Jeanne Téssougué, le représentant de l’ONG AMCP-SP, Souleymane Samaké, les services techniques de la région, le Maire de la commune Urbaine de Koilikoro, Aliou Moussa Tamboura, étaient également présents.

Cette journée a été marque par la remise d’un important lot de matériel et équipements médico-chirurgicaux offert par le partenaire Intrahealth Mali, au CSRéf de Koulikoro pour améliorer le plateau technique dans le cadre de la chirurgie de la fistule obstétricale. Ce lot est composé entre autres de :

Table opératoire multifonctionnelle, respirateur d’anesthésie, bistouri électrique, scialytique mobile, appareil d’anesthésie, moniteur des paramètres, boites de chirurgie de la fistule obstétricale, autoclave de stérilisation d’une valeur totale estimée à vingt-huit millions trois cent trente-six mille huit cent cinquante (28 336 850) francs CFA. Un skecht sur les causes et conséquence de la fistule a permis de sensibiliser la foule.

Dr Goita Jeanne Téssougué, Directrice par intérim d’Intrahealth après avoir définir la fistule dans son discours, dira que c’est une maladie qui handicape la vie de milliers de femmes car selon elle cette maladie intervient en général lors d’un premier accouchement compliqué avec un taux de 90 % de perte du bébé. Dr. Téssougué a salué la comité de pilotage de la région de koulikoro pour ses efforts en faveur de la lutte cotre cette maladie ; elle a reitéré le soutien de Intrahealht au côté des popukation de Koulikoro notamment les femme fistuleuses.

Le Directeur de Cabinet du Gouvernorat de Koulikoro, Mohamar A. Haidara, dans son discours d’ouverture dira que: « Le droit à la santé est la base des droits humains. Mais ce droit n’est pas très souvent respecté pour un grand nombre de femmes dans les pays en voie de développement notamment ceux de l’Afrique. En effet, la fistule obstétricale qui se manifeste par une perte d’urines et parfois de matières fécales à travers les voies génitales, est un problème relativement occulté en grande partie parce qu’elle touche les personnes les plus marginalisées de la société (les jeunes femmes, les pauvres, les illettrées). L’accessibilité des femmes victimes de la fistule obstétricale aux services de prise en charge, constitue un véritable parcours du combattant parce qu’elles ne savent pas que la fistule peut être guérie».

Selon lui, les conséquences de la fistule obstétricale sont très redoutables et peuvent aboutir à la stigmatisation, le divorce, l’exclusion sociale ou religieuse. Le fait d’être séparée de sa famille ou de son mari aggrave la pauvreté avec des souffrances psycho-sociales pratiquement intolérables. Et M. Haidara de pousuivre que le désespoir est tel que, certaines d’entre elles pensent à se suicider.

Selon lereprésentant du Gouverneur, le thème international pour l’édition 2024 est : « rompre le cycle : prévenir la fistule dans le monde ! ». Le thème pour le Mali est de « Intensifier la sensibilisation auprès des prestataires et des communautés pour renforcer la prévention de la fistule obstétricale ». C’est le lieu pour tous de s’engager afin que ce mal évitable soit combattu, a-t-il ajouté.

Et M. Haidara de pousuivre en ajoutant qu’il exprime toute sa reconnaissance et gratitude aux partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la région de Koulikoro : Projet Fistula de l’USAID, UNFPA, USAID Intrahealth et AMCP/SP, VIAMO.

Il faut rappeller aussi que la prise en charge des opérations contre la fistule est gratuite pendant les campagnes dans la région de Koulikoro, y compris les frais de nourriture et de tranqport d’un accomagnants. Il est prévu d’organiser deux campagnes en cette année 2024 avec respectivement les partenaires USAID-Intrahealth et UNPFA précisement en Mai et Octobre.

Ousmane Ladji Bamba

