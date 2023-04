Journée mondiale de lutte contre le paludisme : Les États-Unis et le Mali s’associent pour vaincre le paludisme

Au cours de la dernière année, les États-Unis et le Mali ont travaillé ensemble pour fournir des services de prise en charge du paludisme qui ont contribué à sauver des vies et à aider les communautés. Les investissements dans la prévention et les moyens de traitement du paludisme, ainsi que la formation et l’équipement des agents de santé, ont fait progresser le Mali dans la lutte contre la maladie tout en renforçant le système de santé du pays.

Depuis 2008, l’Initiative du Président des États-Unis contre le paludisme (PMI) travaille aux côtés du Mali pour lutter contre le paludisme, avec une contribution de 364 millions de dollars à ce jour et de 25 millions de dollars en 2022. Le rapport annuel de l’Initiative PMI, publié aujourd’hui, explique comment le PMI travaille avec les pays partenaires, dont le Mali, pour veiller à ce que toutes les personnes à risque de contracter le paludisme soient protégées et pour aider les communautés locales à élaborer et mener les activités visant à mettre fin à cette maladie plus rapidement.

Grâce au financement et aux programmes de PMI, plus de 1,8 million de moustiquaires imprégnées d’insecticide, 4,5 millions de kits de dépistage du paludisme, plus de 4 millions d’antipaludiques à action rapide et plus de 9 millions de traitements préventifs pour les enfants ont été fournis dans les cliniques et communautés au Mali au cours de la dernière année. À travers les campagnes de pulvérisation intra domiciliaire, le PMI a protégé 270 000 maliens, en plus, y compris dans les zones difficiles d’accès du centre du Mali. L’Initiative PMI au Mali a dispensé des formations à près de 8000 agents de santé dans le but d’améliorer leur capacité dans le dépistage et le traitement du paludisme ; tout en renforçant, par la même occasion, leurs compétences pour soigner les patients souffrant d’autres maladies.

Appuyé par les investissements de PMI, le Mali utilise des méthodes qui ont fait leur preuve et qui sont rentables pour protéger les populations du paludisme et aider les familles à se forger un avenir plus sain et plus prospère. Selon le Chargé d’Affaires des États-Unis, Richard Nicholson, l’engagement du gouvernement des États-Unis en faveur de la santé et du bien-être de tous les Maliens est plus solide que jamais et nous demeurons votre partenaire indéfectible dans la lutte continue contre le paludisme et contre d’autres maladies potentiellement mortelles.

Le Dr David Walton, coordonnateur de U.S. Global Malaria, a déclaré : « Les États-Unis sont fiers de leur travail avec le Mali pour aider les communautés à vivre à l’abri de la menace du paludisme. En travaillant ensemble, en bâtissant des systèmes de santé de première ligne plus solides et résilients, et en soutenant les communautés locales pour mener la lutte contre la maladie, nous pouvons vaincre le paludisme une fois pour toutes. »________________________________________

À propos du PMI : l’Initiative du Président des États-Unis contre le paludisme (PMI) soutient 24 pays partenaires en Afrique subsaharienne et trois programmes dans la sous-région du Grand Mékong en Asie du Sud-Est pour contrôler et éradiquer le paludisme. Piloté par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et mis en œuvre en partenariat avec le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le PMI offre des interventions qui sont à la fois rentables et vitales contre le paludisme ; à titre d’exemples : les moustiquaires imprégnées d’insecticide, la pulvérisation intra domiciliaire et les médicaments essentiels. PMI soutient, en outre, les agents et les systèmes de santé pour accélérer la lutte mondiale contre cette maladie mortelle. Grâce à la générosité du peuple américain, plus de 700 millions de personnes à risque bénéficient, chaque année, des appuis du PMI.

