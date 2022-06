Le décanat de la Faculté de Médecine de Bamako a servi de cadre, le jeudi 26 mai 2022, à la tenue de l’Assemblée constitutive de la Société malienne d’épidémiologie (SOMEPI). Au cours de cette assemblée, un bureau de sept membres a été mis en place. Ledit bureau est présidé par le Pr. Seydou Doumbia, doyen de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) pour un mandat de trois ans renouvelables.

Après les travaux, le président de la Société malienne d’épidémiologie (SOMEPI), Pr. Seydou Doumbia, non moins doyen de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) a accordé une interview à la presse dans laquelle il précise que la Société malienne d’épidémiologie est une association qui rassemble l’ensemble des épidémiologistes du Mali et tous ceux qui contribuent à la promotion de cette discipline au Mali. Selon lui, la société a pour objectif d’améliorer la lutte contre la maladie au Mali. Créée le 26 mai 2022, la société, selon son président, va beaucoup contribuer à l’amélioration de la formation en épidémiologie, la promotion de l’épidémiologie, mais aussi contribuer aux prises de décision dans la lutte contre la maladie au Mali. « Aujourd’hui, nous avons plus de 200 épidémiologistes au Mali », a-t-il dit. Il a fait savoir que l’une des missions de la société est d’assurer la santé, la prévention des maladies, des épidémies. « Quand ça survient, ce sont les épidémiologistes qui sont sollicités d’abord pour identifier s’il ya épidémie ou pas, quelles sont les causes de cette épidémie et quelles sont les dispositions à prendre pour endiguer cette épidémie, ça c’est notre rôle comme épidémiologiste, mais ça va au delà. En dehors des épidémies, il y a beaucoup d’autres problèmes prioritaires de santé publique dans lesquels les épidémiologistes interviennent », a conclu le Pr. Doumbia.

A. Sogodogo

