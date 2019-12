Le citron, connu pour ses multiples vertus médicinales est un fruit utilisé par plus d’un pour des besoins de santé. En ces derniers temps, le citron est couramment utilisé par des femmes et filles. Certaines l’utilisent pour faire leur toilette intime, par contre d’autres l’utilisent pour rétrécir le vagin ou pour des infections vaginales. En service au gynéco-obstétrique du CSRF de la commune IV du district de Bamako, Dr Abdoulaye Kane, estime que cette manière d’utiliser le citron est inutile et surtout inadmissible.

« L’utilisation du citron de façon abusive et surtout de dire qu’on l’utilise pour faire les toilettes intimes ou bien pour rétrécir le vagin est inutile et inadmissible » a déclaré le Dr Kane.

Selon lui, cette pratique à plus d’effets négatifs que bénéfiques. En guise d’arguments, il dira que le citron, est un acide alors que le milieu vaginal est un milieu qui a un PH très bien équilibré. Le PH, précise- t-il, est un équilibre acido-basique, c’est l’équilibre entre l’acide et la basique. « Si, elles utilisent le citron qui n’est que de l’acide cela veut dire qu’elles vont dénaturer le PH vaginal. Si, elles dénaturent le PH vaginal, alors que le PH vaginal est un équilibre qui va permettre de protéger le vagin contre certains germes. Puisque le PH est déséquilibré donc dans ce cas, elles vont avoir tout le temps des infections » a argumenté le Dr Kane. Et d’ajouter : « Ça peut même jouer sur la fertilité de ces dames ».

D’après lui, si le vagin n’est que le milieu acide généralement ? les serres ne vont pas résister avec ces acides-là. A titre d’exemple, Dr Kane dira qu’une femme désirant avoir un enfant et qui utilisent du citron après un rapport sexuel, crée une condition acide pour les spermatozoïdes. Cette situation est défavorable aux spermatozoïdes, indique-t-il, surtout que la durée de ces derniers a considérablement diminué en ces dernières années.

Aux dires du Dr Kane, la croyance selon laquelle le citron entraine le rétrécissement vaginal, n’est pas démontré scientifiquement. Sans détour, il a affirmé que cette croyance n’est pas vraie. « Il y a des germes naturels qui sont là pour protéger la femme contre certaines infections. Si elles détruisent ces germes-là, quand les germes extérieurs seront là, ils vont filtrer facilement dans le vagin et le vagin ne sera pas protégé » a-t-il expliqué.

Pour lui, c’est comme si ces femmes détruisent leur arme de guerre pour donner de la place aux ennemis dès leurs arrivée dans le vagin.

En outre, il a soutenu qu’une femme enceinte qui utilise le citron pour ses toilettes intimes s’expose à de sérieux dangers. « Elles détruisent le milieu vaginal dit-il, et quand cela est détruit, les bactéries naturelles qui s’y trouvent ne vont pas supporter cette acidité. Cette femme enceinte sera tout le temps avec des infections. Une femme enceinte qui a des infections, c’est une probabilité de faire un avortement ou une prématurité » a-t-il conseillé.

Par ailleurs, le Dr Kane eu égard des conséquences de l’utilisation du citron pour les toilettes intimes, a exhorté ces utilisatrices d’arrêter purement de faire de telle pratique car c’est inutile et c’est se faire du mal soi-même.

Par Maïmouna Sidibé

