L’équipe médicale de la Chine s’engage pour la santé des mères et des enfants algériens

En 1963, à la demande du gouvernement algérien, la Chine a envoyé sa première équipe médicale à l’étranger, ce qui a marqué le début de l’histoire de missions médicales de la Chine dans le monde. Depuis, la coopération dans le domaine de la santé entre la Chine et l’Algérie continue de se développer. Les médecins chinois de plusieurs générations ont également forgé une amitié profonde avec la population locale. Le travail des obstétriciens et des gynécologues chinois a joué un rôle important dans l’amélioration du niveau des soins maternels et infantiles et la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile en Algérie. Notre journaliste Xiao Sujie a interviewé la 27e équipe chinoise d’assistance médicale en Algérie, des médecins et des patients algériens. Plus de détails dans le reportage.

