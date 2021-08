Lutte contre la COVID-19 : Don du G-5 Sahel, de la Bad et le HCR à hauteur d’un milliard de F CFA

La Banque africaine de développement (Bad), le Secrétariat exécutif du G-5 Sahel et le Haut conseil des Nations unies pour les réfugiés ont offert au gouvernement malien des kits sanitaires à valeur d’un milliard de F CFA. La cérémonie de remise des kits a eu lieu la semaine dernière au ministère de la Santé et du Développement social sous la présidence de la ministre Mme Diéminatou Sangaré.

Le représentant du HCR, Buti Kale a salué les efforts du gouvernement malien dans la riposte contre la pandémie à Covid-19. « Nous nous réjouissons que le gouvernement du Mali ait été proactif dans la sensibilisation aux mesures qui visent à prévenir les infections et à contenir la propagation du virus. Protégeant ainsi ceux ou celles qui se trouvent sur le territoire y compris les réfugiés et les déplacés internes. Malgré ces efforts, le virus reste hélas, omniprésent et omnipotent menaçant ainsi nos familles et proches», a-t-il rappelé et d’encourager à continuer avec les efforts de riposte contre cette pandémie qui ne cesse de muter entre des variantes plus redoutables avec des effets plus néfastes et une « transmissibilité plus importante».

La donation, estimée à hauteur d’un milliard de F CFA, est composée de 11 tentes médicalisées, 11 machines de test PCR, 14255 désinfectants, 2000 kits de diagnostic, 4750 bouteilles de gel pour les mains. Le budget total de l’ensemble des commandes est de 720 millions, les commandes en cours font un montant de 216 millions, soit environ 1 milliard de F CFA.

Bri Firman, le représentant du directeur Pays de la Bad, a rappelé que parmi les 5 priorités de la Banque africaine figure l’amélioration des conditions de vie de la population. « Une chose qui ne serait possible qu’avec un peuple en bonne santé. D’où l’indispensabilité de leur engagement dans cette lutte », a précisé M. Firman. Pour plus de précision, il est revenu sur le budget de 36 millions octroyés au Mali comme appui dans la lutte contre la pandémie en 2020.

Dr. Diaminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, a remercié ses partenaires. Selon elle, cette donation permettra au Mali de renforcer la riposte contre cette pandémie. « Tous les articles qui font l’objet de remise grâce au partenariat conjoint du G5 sahel, du HCR et de la Bad arrivent à un moment où le gouvernement du Mali consent des sacrifices énormes dans un contexte sociopolitique très difficile. Nous garantissons que la donation sera utilisée à bonne échéance», a assuré la ministre.

Aly Diabaté

(stagiaire)

