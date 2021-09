Lutte contre la COVID-19 : Dr. Fanta Siby poursuit ses efforts

Un cadre dévoué et hors-pair ! L’ex-ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, poursuit sa campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Malgré qu’elle ne soit plus en fonction, elle a de la vaccination des populations son cheval de bataille. Faut-il rappeler que Dr. Fanta Siby a été la première personne à se faire vacciner au Mali, le vaccin Astra-Zeneca. En son temps, elle était la ministre de la Santé.

Dans le but d’atteindre son objectif, elle a présidé, hier matin, à l’Insp (Institut national de santé publique), un atelier sur l’évaluation de la confiance aux vaccins parmi les agents de santé, les leaders d’opinion au sein des communautés périurbaines et rurales de Bamako. Ledit atelier est organisé en partenariat avec l’ONG Gaia et la Direction régionale de la santé du District à travers le département de la Santé.

Après la formation, les participants seront le relais pour la sensibilisation de la population de Bamako et celle de l’intérieur du pays. Durant les 6 mois à venir, ces derniers mèneront leurs missions à l’intérieur du Mali en général, particulièrement la commune I du District et Siby.

Cette campagne visera au moins 20 leaders d’opinion et religieux pour mieux faire passer le message contre la Covid-19. Devant les acteurs de la santé, venus de plusieurs coins du Mali, Dr. Fanta Siby a fait une présentation sur la problématique de la vaccination contre la Covid-19.

Nous y reviendrons dans nos prochaines parutions.

Seyni

