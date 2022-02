Dans le cadre de la lutte contre la Drépanocytose dans notre pays et pour aider l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose (AMLUD) à mieux faire face à la lutte en lui dotant d’équipements indispensables, le Parti la Convention pour la Démocratie Participative et Solidaire (CDPS) a offert, le samedi 05 février 2021, au Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose, un important lot de couvertures électriques et des chauffages.

La Directrice de l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose (AMLUD), Fatoumata Coulibaly, a remercié les responsables de la Convention pour la Démocratie Participative et Solidaire (CDPS) pour les dons qui, selon elle, contribueront efficacement à réduire la souffrance des malades drépanocytaires.

Selon elle, ces dons constituent des matériels indispensables pour les malades souffrant de la pathologie et soulagent les douleurs des patients. Persuadée que la sensibilisation reste une arme efficace pour contrer l’élan de la drépanocytose dans notre pays, la présidente de l’AMLUD a invité tous les Maliens à être des ambassadeurs dans la lutte contre la drépanocytose.

Elle a indiqué que ces dons les aideront dans la lutte contre la maladie. Elle a, en plus, rassuré les donateurs que bon usage sera fait des dons reçus et a convié d’autres structures à voler à leur secours en leur apportant des matériels leur permettant d’atténuer la souffrance des malades.

Le président de la Convention pour la Démocratie Participative et Solidaire (CDPS), Modibo Konaté, a signalé que le parti est un jeune parti sur l’échiquier politique malien et compte apporter sa pierre dans l’édifice de la construction du pays et que ces dons rentrent dans ce cadre. Il a salué l’infatigable combat de l’Amlud et a signalé qu’ils seront à leurs côtés.

