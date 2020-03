Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta est déterminé à renforcer les mesures de prévention contre le coronavirus. Pour réussir cette mission, le chef de l’État souhaite l’accompagnement de la Chine, de l’Inde et du Japon. Ainsi, les ambassadeurs des trois pays ont été reçus en audience, hier, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé et son collègue de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé.

À sa sortie d’audience, l’ambassadeur de Chine au Mali, Zhu Liying a confié que la rencontre visait à lui transmettre le message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta par rapport au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux États, surtout en ces moments difficiles de la crise liée au coronavirus.

Le diplomate chinois s’est réjoui de la confiance que le Mali place en son pays. «Sur la base des soixante ans d’amitié et de coopération, nous allons faire encore plus d’actions concrètes pour renforcer nos relations, afin d’atteindre un niveau plus élevé. Nous allons combattre ensemble cette épidémie pour le bien du Mali et de l’Afrique», a promis Zhu Liying. Quant à l’ambassadeur de l’Inde, Anjani Kumar, il a expliqué que les échanges ont concerné la situation globale du Covid-19 et comment son pays peut coopérer avec le Mali pour lutter contre cette maladie.

