Lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus : « Plus on dépiste tôt, moins il y a des décès », dixit le Directeur Général de l’ONASR

La deuxième édition de la campagne mois octobre rose de lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus sera lancée ce jeudi en commune III du district de Bamako, sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement Social. En prélude à cet événement, l’Office National de la Santé de la Reproduction (ONASR) a organisé au sein de sa structure, une journée de sensibilisation et d’orientation des hommes de médias. C’était le mercredi 11 octobre 2023, en présence du DG de l’ONASR, Dr. Ben Moulaye Idriss Haïdara.

Le cancer du sein se définit comme la présence de cellules anormales au niveau du sein qui se multiplient de façon incontrôlée. Quant au cancer du col de l’utérus, c’est une tumeur maligne caractérisée par une multiplication anarchique des cellules au niveau du col de l’utérus due à la présence d’un virus appelé Human-Papilloma-virus (HPV).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 685 000 personnes sont mortes en 2020 dans le monde suite au cancer du sein. Environ 1000 cas de cancers du sein sont diagnostiqués chaque année au Mali, selon le registre cancer 2020. Il peut être guéri dans 8 cas sur 10. Au Mali, 1700 personnes meurent chaque année du col de l’utérus, selon le registre cancer 2020. Pour lutter efficacement contre ces deux pathologies, il a été institué dans les années 1990, le mois octobre rose.

En faisant une projection sur le cancer du sein et le col de l’utérus, Dr. Saran Sissoko de l’ONASR a d’emblée indiqué que ces deux pathologies constituent un fléau et un vrai problème de santé publique dans notre pays. Il a jugé utile la tenue de cette journée de sensibilisation et d’orientation des hommes de médias. La presse, dit-il, est un maillon essentiel pouvant permettre de véhiculer la bonne information auprès des populations en donnant des statistiques sur ces deux maladies. Dr. Saran Sissoko de l’ONASR a fait le tour d’horizon sur la prévention, le dépistage, le traitement, les obstacles et les conséquences liées au cancer du sein et au col de l’utérus.

Cette journée de sensibilisation et d’orientation des hommes de médias a été couronnée par une conférence de presse, animée par le Directeur Général de l’ONASR, Dr. Ben Moulaye Idriss Haïdara. Dans son intervention, le DG de l’ONASR s’est penché sur la tenue de la deuxième édition de la campagne mois octobre rose de lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus. Cette édition sera lancée ce jeudi en commune III du district de Bamako, précisément sur le terrain de football contiguë au siège de l’AMPPF. Au cours de cette journée, des cliniques mobiles seront présentes sur le site du lancement afin de dépister. Pendant la campagne, le dépistage du cancer du sein se fait gratuitement dans toutes les structures sanitaires, et le dépistage du cancer du col de l’utérus se fait dans les CSREF, les hôpitaux et dans certains CSCOM. Le DG de l’ONASR a remercié l’organisation Médecin sans frontières (MSF) pour la dotation de 90 aires de santé. Parlant des deux pathologies, Dr. Ben Moulaye Idriss Haïdara a laissé entendre que « Plus on dépiste tôt, moins il y a des décès. » « Le dépistage et la prise en charge effective sont gratuits au CHU du Point G. Le dépistage précoce sauve des vies. En 2024, tout sera mis en œuvre pour que les jeunes filles soient vaccinées. L’un des plus grands défis dans cette lutte reste le financement », dit-il.

D’après les chiffres du rapport général de la campagne « Octobre Rose » 2022, 20187 femmes ont été dépistées dans le district de Bamako ; 425 cas suspects de cancer de seins détectés ; 468 cas suspects de cancer du col de l’utérus détectés ; 321 biopsies réalisées avec 171 cas pris en charge pour les cancers du col de l’utérus et du sein.

