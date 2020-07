Lutte contre le COVID-19 : Des masques distribués pour la région de Kayes

Dans le cadre du programme du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita un malien un masque, le ministère de l’industrie et du commerce a remis 1 309 100 masques à la région de Kayes pour lutter la propagation de la maladie Coronavirus.

Depuis la confirmation du covid-19 sur le territoire du Mali, les autorités maliennes ont engagés des mesures de prévention pour lutter la pandémie de la maladie à coronavirus. Le Président de la République SE Ibrahim Boubacar Keita a assuré la population malienne dans un discours télévisé qu’il fera en sorte que tous les maliens portent de masques. C’est dans ce cadre que le ministère de l’industrie et du commerce qui est chargé la distribution des masques sur l’ensemble du territoire national, a réparti des masques après la région de Koulikoro, Ségou et Bamako, c’est la région de Kayes qui vient de bénéficier 1 309 100 masques.

Sur les 1 309 100 masques distribués, 1 057 000 masques sont importés de Chine et le reste 252 100 masques sont confectionnés par nos ouvriers.

Selon le représentant du ministère de l’industrie et du commerce Adama Yoro Sidibé, C’est dans le cadre du programme du Président et la lutte contre la COVID 19 que le ministère de l’industrie et du commerce distribue les masques à la population de la région de Kayes après Koulikoro et Ségou. M. Sidibé ajoutera que cette répartition continuera jusqu’à ce que toute la région soit servie aux masques.

Les masques ont été remis au représentant du gouverneur de Kayes Docteur Amidou Niangaly. Ce dernier a salué le geste du gouvernement et le Président de la république : « C’est vraiment un geste salutaire, on sait tous que la maladie est au Mali depuis le 25 mars. A travers l’initiative du Président un Malien un masque beaucoup d’efforts ont été faits et on voit que ça continue donc nous remercions le gouvernement malien, le Présidents en particulier ».

Le représentant du gouverneur, M. Niangaly, a assuré que des mesures sont mises en place par les autorités Kaysiennes pour la bonne répartition des masques.

Sékou Traoré dit ELBE (Stagiaire)

Source: La Priorité

