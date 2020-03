Les autorités maliennes ont autorisé, ce vendredi 20 mars, l’atterrissage à l’Aéroport de Bamako d’une dizaine de vols commerciaux en provenance des pays touchés. Une mesure non comprise des populations, surtout que des cas suspects ont été signalés parmi les passagers fraîchement débarqués à Bamako.

-Maliweb.net- «A ce jour, le Mali n’a notifié aucun cas de coronavirus». L’information, donnée par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, date de ce 20 mars. Elle a été communiquée, de toute urgence, ce vendredi soir, suite à des rumeurs persistantes faisant état d’un cas positif de Covid 19 au Mali. Aussitôt, la psychose s’était emparée de Bamako. Sur les réseaux sociaux, les Maliens n’ont pas hésité à dire tout le mal qu’ils pensaient des « deux poids deux mesures »du Gouvernement.

En effet, le Conseil Supérieur de la Défense Nationale réunit le 17 mars, sous la présidence du président IBK, a pris les mesures importantes, notamment «la suspension jusqu’à nouvel ordre, des vols commerciaux en provenance des pays touchés». La mesure prise par un conseil ‘’avisé’’ devait prendre effet à compter du jeudi 19 mars 2020. Pourtant, ce vendredi, une dizaine de vols commerciaux ont été autorisés à atterrir à Bamako dont le vol AF 520 en provenance de Paris. Aussi, des vols sous régionaux en provenance de Dakar, de Ouagadougou, tous des pays touchés par la pandémie du Covid 19, ont atterri à Bamako.

L’incompréhension des Maliens

Après l’atterrissage des différents vols, des cas suspects ont été signalés à l’aéroport de Bamako. De quoi susciter la colère et l’incompréhension des Maliens. «Le Mali accepte une dizaine de vols sur son sol. Après la mesure d’interdiction de vols commerciaux entré en vigueur, ce matin à 00h00. Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? L’Anarchie tue», s’indigne une internaute. Un autre internaute se demande, si les autres interdictions décrétées par le Conseil Supérieur de la Défense Nationale seront respectées notamment, l’interdiction des prières collectives.

Pour couper court aux rumeurs, le ministre des Transports s’est précipitamment invité au JT de 20h de l’ORTM. Le ministre Ibrahima Abdoul Ly a expliqué les raisons de l’ouverture de l’aéroport à ses vols commerciaux. Une injonction justifiée, selon lui, par une urgence humanitaire envers des compatriotes bloqués hors du pays. Le ministre des Transports informe que 03 cas suspects ont été testés négatifs. Quelques minutes plus tard, son collègue de la Santé et des Affaires sociales informe à son tour que 414 passagers ont été accueillis à l’aéroport. Deux (2) passagers présentant un symptôme grippal ont été isolés et prélevés. «Les résultats de laboratoire sont attendus», indique le communiqué. En attendant ces résultats de labo, il ne reste plus qu’à croiser les doigts.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

