Mali : le bureau de l’OMS offre un lot de matériels et d’équipements d’une valeur de plus de 62 millions de Fcfa

Le représentant résident par intérim de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Itama Mayikuli Christian, a remis, le vendredi 07 avril, un lot de matériels et d’équipements d’une valeur de plus de 62 millions de Fcfa au ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, pour le compte du CHU Gabriel Touré. Cette remise de don entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Santé couplée au 75e anniversaire de de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Deux tables d’anesthésie, 100 cartons de gants d’examen, 400 cartons de masques respiratoires FFP2 NR, 100 cartons blouses médicales et 250 cartons de masque de protection (visière), le tout pour un montant de plus de 62 millions de Fcfa. C’est l’important lot de matériels et d’équipements remis au ministre de la Santé et du Développement social, Diémintaou Sangaré, pour le compte de Gabriel Touré, par le représentant résident par intérim de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Itama Mayikuli Christian.

Cette remise de don entre dans le cadre de la journée mondiale de la Santé 2023 couplée à la 75e anniversaire de de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dr Itama Mayikuli Christian a annoncé que d’autres activités seront étalées au courant de l’année en vue d’appuyer les activités promotionnelles et préventives de la santé. C’est dans ce cadre qu’il a indiqué que le bureau de l’OMS en collaboration avec le département de la Santé et ses partenaires va poursuivre ses appuis dans les différents axes et piliers du système de santé dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

Il s’agit notamment : Dans le renforcement du système de santé avec un accent sur la santé numérique et le système d’assurance maladies ; Dans la lutte contre les maladies transmissibles avec une attention particulière pour les programmes d’élimination des maladies tropicales négligées, le VIH, le paludisme et la Tuberculose, etc.

La santé pour tous

« Notre capital le plus précieux est la santé », a rappelé Francine Kimanuka, représentante des partenaires techniques et financiers. A l’en croire, de multiples efforts sont faits en vue de la prise en charge équitable de la population et pour la prévention contre les maladies sous toutes ses formes. Selon Francine Kimanuka la journée mondiale de la Santé est une occasion d’inciter à l’action pour les défis sanitaires d’aujourd’hui et de demain.

La cheffe du département de la Santé, Diéminatou Sangaré, a rappelé les trois axes principaux dans lesquels le gouvernement est en train de travailler dont l’objectif est la santé pour tous. Il s’agit d’assurer l’accessibilité géographique de soins de santé pour tous sur le territoire national ; mettre en œuvre les mécanismes de financement de la demande de soins qui va permettre à tous de pouvoir se faire soigner dans un centre de santé et enfin la particularité du Mali.

A noter que la journée mondiale de la santé est célébrée le 07 avril de chaque année. Cette date marque aussi la création de l’OMS.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

