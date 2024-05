Manquements à la prise en charge des patients : Le ministre Assa Badiallo Touré s’excuse auprès de la population

Après la visite des six Centres de santé de référence (CsRef) du district de Bamako et celui de la commune rurale de Kalaban-Coro (relevant de l’aire de santé de la région de Koulikoro) par le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social (avec des membres du cabinet et certains directeurs des service centraux), le ministre s’est personnellement rendu dans des Centre hospitaliers universitaires (CHU) les 30 avril et 2 mai 2024.

S’enquérir de la qualité de la prise en charge des patients, recenser les préoccupations du personnel de santé, rassurer les malades, encourager le personnel médical sur l’accueil et la bonne prise en charge des malades… Tels étaient, entre autres, les objectifs visés par le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-Colonel Assa Badiallo Touré, en visitant les hôpitaux de Bamako les 30 avril et 2 mai 2024.

Les CHU Gabriel Touré et Point G ont été les premiers visités le 30 avril 2024 par Madame le Ministre et sa forte délégation comprenant plusieurs responsables des Services centraux et organismes de prévoyance sociale (OPS), notamment le Directeur général de l’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly ; le DG de la CANAM, le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé ; le DG de la CMSS, M. Ichaka Koné ; le DG de l’ANAM, M. Hameth Ben Hamane Traoré…

Sur place, elle a pu s’imprégner des réalités dans la prise en charge des patients, notamment des cas d’urgence. Le ministre a aussi reconnu les efforts du personnel qui abat un travail remarquable malgré les difficultés. Le manque de personnel, de moyens logistiques et d’infrastructures adéquates… ont été, entre autres, les préoccupations évoquées lors des échanges avec le personnel. Le Ministre a promis de trouver des solutions à court, à moyen et à long termes aux différentes doléances exprimées.

Le 2 mai 2024, le Médecin-Colonel Assa Badiallo Touré a rendu visite à l’Hôpital du Mali. Après les salutations d’usage aux accompagnateurs des malades dans la cour, la délégation ministérielle s’est rendue au pavillon de la radiothérapie pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation qui doivent s’achever d’ici la fin de ce mois. La délégation s’est ensuite successivement rendue aux services des urgences et du bloc laboratoire pour mieux s’imprégner du circuit du patient. Le ministre de la Santé et du Développement social n’a pas caché sa satisfaction face à un plateau technique assez équipé d’appareils biomédicaux bien maîtrisés par un personnel qualifié et installés dans des locaux adaptés pour la prise en charge des patients.

Sur place, le Médecin-Colonel Assa Badiallo Touré a présidé la cérémonie de remise de dons de médicaments de la République Populaire de Chine d’une valeur estimée à 165 million F CFA et de paiement d’une tranche de créance de l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM) à l’hôpital du Mali dans le cadre de la prise en charge des blessés de guerre et des indigents dont la valeur s’élève à 6 million F CFA. Après la signature de l’acte de remise de dons par les deux parties, le Médecin-Colonel Touré a invité la Direction de l’hôpital à en faire bon usage et à l’utiliser au bénéfice exclusif des patients.

Elle a ensuite envoyé en mission une importante équipe médicale chinoise composée de 23 agents. Madame le ministre s’est félicitée de la performance de la mission médicale chinoise, particulièrement de l’équipe chargée de la procréation médicalement assistée. Elle a également félicité et encouragé le DG de l’ANAM à plus d’efforts pour faciliter la prise en charge des blessés de guerre et des indigents dans les structures médicales du pays. Au passage, Assa Badiallo Touré a apprécié les bons résultats enregistrés par l’Hôpital du Mali qui a atteint 100 % des objectifs fixés. A noter que ce Centre hospitalier universitaire est un joyau architectural offert à notre pays par la Chine. Tout comme une partie de son équipement.

Dans les trois CHU, le Médecin-Colonel Assa Badiallo s’est appesantie sur le sort du personnel qui n’a pas souvent «les moyens des missions à lui confiées, mais qui travaille malgré tout de manière très satisfaisante». Et de poursuivre, «les agents sont très débordés, mais ils arrivent à faire quand même le maximum. C’est le lieu de les féliciter et de les encourager à persévérer dans ce sens pour le bien-être des patients et de la population malienne». Revenant sur les récents incidents survenus dans des établissements sanitaires (centres de santé, hôpitaux), elle a exhorté le personnel à plus d’effort et elle a présenté les excuses du gouvernement aux Maliens. «En suivant bien le patient, 60 % de ses maux disparaissent», a-t-elle rappelé au personnel soignant en l’exhortant à réserver un bon accueil aux patients, à bien les suivre pour mieux les rassurer.

«Nous demandons pardon à la population et aux patients des différents hôpitaux pour tout manquement que le personnel de santé aurait eu à faire», s’est excusé le ministre de la Santé et du Développement social tout en exhortant l’administration des établissements sanitaires à plus de vigilance et de rigueur dans le contrôle à tous les niveaux.

Naby (Synthèse)

Avec : CANAM-CMSS-INPS

