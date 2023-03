Médecin Sans Frontières et le ministère de la santé organisent une campagne de dépistage du cancer des seins et du col de l’utérus en CVI

Médecins Sans Frontières en partenariat avec le Ministère de la santé, a procédé ce mercredi 15 mars 2023 au lancement officiel de la campagne de dépistage du cancer des seins et du col de l’utérus. C’était au CSREF de la Commune 6 de Bamako sous l’égide de la représentante du ministre de la santé et du développement social, Dr Traoré Aminata Cissé.

Organisée dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes par le ministère de la santé et du développement social et Médecin Sans Frontières (MSF), la présente campagne lancée ce jour vise à atteindre 3000 femmes pour le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus. Elle se déroule du 1er au 31 mars en commune VI du district de Bamako ainsi que dans les CSCOMs.

Le cancer des seins et du col utérin constituent un véritable problème de santé publique, car ils représentent 5 cancers sur 10 chez la femme. Toutefois tous les professionnels de la santé unanimement déclarent que le cancer n’est plus une fatalité de nos jours s’ils sont précocement détectés et pris en charge. D’où l’importance du dépistage précoce soutenu par les différents intervenants. En effet, la coordinatrice de la lutte contre le cancer des seins et de l’utérus chez MSF, Mme Balki Harouna, la représentante du ministre, le Dr Cissé , le Pr Boubacar Togo ou le Pr Ibrahim Tékété, tous ont insisté sur l’importance du dépistage précoce du cancer gage de survie. Et pour faciliter ces dépistages, MSF et le département de la santé collaborent pour réduire les inégalités face à cette maladie en organisant des campagnes de dépistage gratuit, a fait savoir la représentante de MSF. Cela depuis 2018, de similaires campagnes sont organisées à l’intention des femmes et filles. Pour sa part, la représentante du ministre, Mme Traoré Aminata Cissé, a joint sa voix à ses prédécesseurs pour alerter sur la dangerosité de la maladie, l’importance d’un dépistage et d’une prise en charge précoce. Mme Traoré, a salué les efforts de MSF aux côtés du gouvernement malien. Avant d’ajouter que la célébration de la journée de la femme constitue une bonne opportunité pour sensibiliser et mobiliser les femmes dans la lutte contre le cancer des seins et du col de l’utérus en se faisant tôt se dépister. Pour couronner le tout, la représentante de MSF a tenu à préciser qu’en plus d’être gratuits ces dépistages, cas d’anomalie détectée, les malades bénéficieront également d’une prise en charge gratuite.

Le Pr Ibrahim Tékété dans son intervention a vivement remercié l’ensemble des acteurs de la lutte dont les partenaires pour leur engagement dans cette lutte. Cependant il recommande que ces campagnes soient également plus intensifiées hors de Bamako, dans les villages et hameaux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

