Le montant des matériels médicaux remis au ministre de la Santé et des affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, par l’Ambassade Royale des Pays -Bas en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, s’élève à 335 millions de FCFA. La remise a eu lieu, le vendredi dernier, à la cité administrative de Bamako, capitale du Mali.

Il entre dans le cadre de l’initiative, dénommée projet « atteindre le dernier kilomètre », qui contribue à l’atteinte des objectifs du développement durable relatifs à la transition démographique en investissant plus dans la planification familiale. Le dit projet vise également, selon les initiateurs, à renforcer les capacités du système logistique national des produits de la santé de la reproduction, les contraceptifs et l’offre des services du planning familial. Ce, en vue d’atteindre les résultats de 21% de prévalence contraceptive d’ici 2021 fixé par le gouvernement malien. Ces dons destinés aux régions de Ségou et de Mopti, où le projet intervient, vont renforcer les capacités des structures sanitaires de la zone d’intervention en provision des services de planification familiale.

Lors de cette remise, le directeur régional de l’UNFPA, Mabingue Ngom, et le ministre de la santé, Michel Hamala Sidibé, ont exprimé leur reconnaissance qui, selon eux, permettra un meilleur accès aux services de santé de la reproduction dans les deux régions. Pour le ministre malien de la santé, atteinte du dernier kilomètre n’est une métaphore. A l’en croire, le Mali en a besoin pour améliorer la santé de la reproduction des mères. Il a appelé à une coordination unique entre les structures sanitaires du pays et les organismes de Nations Unies présents pour atteindre ce dernier kilomètre. Une occasion indiquée par le Ministre pour informer les partenaires que 87% des centres de santé communautaires n’ont pas connu de rupture en terme l’accès de matériels médicaux dans le cadre de la santé de la femme et du planning familial. L’Ambassadeur du Royaume du Pays Bas, Jolke Oppewal, de poursuivre que son pays va continuer à soutenir le Mali dans le cadre de l’amélioration de la santé de la femme en renforçant les capacités logistiques des services de santé.

Notons que les matériels médicaux remis sont composés de trois camions de transports, des médicaments contraceptifs et du planning familial. La direction nationale de la santé, la Pharmacie populaire du Mali et les deux directions régionales de santé de Mopti et Ségou ainsi que les ONG partenaires seront chargées de la mise en œuvre du dit projet.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb/net

