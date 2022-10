Le Cancer n’est plus une fatalité avec un dépistage précoce. D’où la nécessité d’intensifier la sensibilisation pour un dépistage précoce et une prise charge effective. Le jeudi 13 octobre 2022 en Commune I du district de Bamako, la ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré a procédé au lancement officiel des activités du mois d’octobre rose dédié à la lutte contre le cancer. Occasion pour elle et ses partenaires notamment l’Ong Médecin Sans Frontière d’inviter les femmes à se dépister.

Dans son intervention la ministre en charge du portefeuille de la santé est revenue sur la capitale importance accordée à cette journée par les autorités sanitaires et les partenaires. En effet, selon elle permettra de renforcer et contribuer à la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus, de plus elle est opportune pour promouvoir le dépistage actif des malades. Le cancer du col de l’utérus demeure un problème majeur de santé publique dans le monde, c’est le 4ème cancer le plus fréquent chez la femme. En effet, le dépistage permet de sauver des vies des femmes de ces cancers très mortels pour la femme. Selon de récentes estimations en 2018, plus de 560 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année dans le monde, et plus de 85% de ces cas vivent dans les pays en développement comme le nôtre, a fait savoir la ministre de la santé. Avant d’ajouter que 80% des cas sont diagnostiqués à un stand inopérable entrainant plus de 300000 décès annuels. Au Mali, avec 2450 cas en 2020, le cancer du col de l’utérus est au 1er rang des cancers féminins avec une fréquence de 26,6% et une incidence de 49,3 pour 1000 000 habitants. Toutefois, la coordinatrice du Projet Oncologie de MSF-Mali déclare qu’u cours de ces trois dernières années, grâce aux efforts conjugués de Médecin San Frontière et des autorités sanitaires, plus de 191 000 femmes ont été dépister du cancer du sein et col de l’utérus, plus de 1200 consultations et des soins paillatis ont été effectués, 8200 pansements réalisé, plus de 1300 visites à domicile réalisées , plus de 50 femmes sont en remissions complètes au centre cette année au centre d’oncologie. De l’espoir qui démontre que le cancer n’est point synonyme à une mort inévitable, mais plutôt que les femmes doivent adopter une culture médicale qui les amène à se faire dépister précocement, et procéder à l’auto palpitation mammaire. Un rituel qui n’est pas compliqué quand on sait que toute l’année, la possibilité est donnée aux femmes de bénéficier d’un dépistage gratuit du cancer du sein et du col dans les 6 CSREF et CSCOM à Bamako dans le cadre du programme Weekend 70 du mois d’octobre dans le cadre d’Octobre. Autre effort les autorités sanitaires dans la lutte, est que des soignantes vont procéder à du porte-à porte dans les quartiers pour réaliser des examens mammaires et expliquer le mode d’autopalpation mammaire aux femmes. En cas d’anomalie détectée lors des visites à domicile ou dans les structures de santé, le projet MSF et les autorités sanitaires se chargeront d’accompagner les patients vers les structures spécialisées en vue d’un traitement au besoin.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

