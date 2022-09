La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) s’active pour l’opérationnalisation du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) dont il a la gestion. L’Organisme en charge de la gestion de l’Assurance maladie Obligatoire (AMO) prépare ses équipes avant l’entrée en service de ce projet qui tient à cœur les plus hautes autorités du pays.

Pour une gestion efficiente du régime AMO, la CANAM a déjà acquis le Progiciel Activ Premium depuis 2015, un nouveau système d’information qui ambitionne de mettre, entre autres à la disposition des acteurs et partenaires de l’AMO un système d’information moderne permettant des opérations rapides et sécurisées. A terme, nous assisterons à la dématérialisation des feuilles de soins, l’optimisation des délais de règlement des prestataires conventionnés, la dématérialisation et la mise à jour et le contrôle des droits aux prestations AMO. Aussi, la mise à disposition d’un portail « Professionnel de santé et assurés ».

C’est dans ce cadre qu’une mission conduite par le Directeur Général de la CANAM, le Général de Brigade Boubacar Dembélé, séjourne présentement en France. Elle a pour but d’échanger avec l’entreprise CEGEDIM, conceptrice du Progiciel ACTIV PREMIUM, en vue de réduire les délais de paiement des prestataires, la bonne gestion des cotisations AMO afin de résoudre définitivement la sempiternelle question de la fermeture et d’ouverture des droits des assurés.

Outre ce déplacement en France, le 1er responsable de la CANAM et quelques techniciens se rendront très prochainement au Rwandais, un pays modèle en matière de protection sociale, lauréat de l’édition 2019 du Prix de l’AISS pour une contribution exceptionnelle à la sécurité sociale. Il s’agira pour les cadres de la CANAM d’aller s’enquérir de l’expérience de ce pays qui est parvenu à instaurer une couverture maladie quasi universelle en moins de 20 ans et qui affiche désormais le taux de couverture maladie le plus élevé d’Afrique subsaharienne.

Lomé, la capitale du Togo où siège la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), accueillera, par la suite, le Directeur Général de la CANAM pour un voyage d’échanges. La CANAM partage nombre de sentiers avec la CIPRES d’où l’opportunité pour les deux Organismes de nouer un partenariat fécond, tel que recommandé par le Conseil d’Administration de la CANAM.

L’objectif général recherché de cette mission est d’échanger avec le Secrétariat Exécutif de la CIPRES sur les sujets d’intérêts communs, mais aussi rencontrer les Directions de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo (CNSS Togo).

SERCOM/CANAM

Commentaires via Facebook :