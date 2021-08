Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changement climatique (SD3C-G5 Sahel+1) : Le Ministre Modibo Kéïta lance les activités

Le ministre du Développement Rural a procédé le jeudi 26 août 2021 à l’Hôtel Radisson Collection, au lancement officiel du Projet SD3-G5 Sahel/Mali. Cet important programme est une riposte aux effets de la COVID 19, de l’insécurité et du changement climatique sur les populations rurales, du G5 Sahel, son objectif est de renforcer leur résilience.

Le programme SD3C vise à renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du sahel afin d’atténuer les effets de la crise du COVID19, des conflits et du changement climatique. Et comme expliqué par le directeur du projet inclusif SD3C Monsieur Dramane Sidibé, ce projet va permettre de consolider les moyens d’existence des petites producteurs en particulier les femmes et les jeunes vivant en zone transfrontalière. En somme 152 000 personnes vulnérables de 25000 ménages seront touchées par ledit programme. Pour une durée de 6ans reparties en deux phases de 3ans, son coût total est de 25, 329 milliards de F CFA. Pour sa part, le ministre du Développement Rural, Monsieur Modibo Kéïta, dans son intervention, est revenu l’import apport du secteur agricole dans l’économie nationale. Et soulignant l’impact néfaste des conflits, du changement climatique et la crise sanitaire sur les productions, le ministre Kéita a salué le programme. Tout en réitérant la gratitude des autorités maliennes aux partenaires pour leurs efforts au développement durable de notre pays.

Une reconnaissance appréciée à sa juste valeur par le représentant par intérim de la FAO au Mali, M. Edmond Mounkala représentant de l’Unesco au Mali. ” Avec l’engagement de tous les acteurs concernés nous pouvons atteindre les objectifs visés par le programme régional conjoint Sahel en réponse aux Défis de la COVID-19, des Conflits et du Changement climatique au Mali, (SD3C) pour le grand bénéfice des populations vulnérables et faisant face à de nombreux défis qui menacent leur survie.” déclare –t-il au nom des PTFs ( FAO, PAM et FIDA).

Pour le représentant du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’ Afriques de l’Ouest (ROPPA), M. Falery Boly, il est primordial de consacrer les efforts sur l’insécurité régnante dans la zone. Selon lui, les enjeux sécuritaires dépassent de loin la crise sécuritaire pour le monde paysan.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

