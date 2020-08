Rapatriés confinés par l’état pour cause de COVID 19 : Le non-paiement des factures des hôtels crée la panique !

Beaucoup de cadres de la Primature et du ministère des Maliens de l’Extérieur ne dorment plus depuis la publication de notre article de la semaine dernière sous le titre : “Confinement des Maliens rapatriés à cause de Covid19 : Qui bloque le paiement des factures des hôtels ?”. Cet article a suscité beaucoup de bruit entre la Primature et ledit département. Raison pour laquelle, le Secrétaire général du ministère des Maliens de l’Extérieur a voulu nous rencontrer dans la semaine afin de nous donner sa version des faits. Malheureusement, nous avons attendu son coup de fil en vain. Finalement, ce fut un faux rendez-vous.

En tout cas, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire puisque certains cadres dudit ministère ne cessent d’accuser la Primature de mal gérer ce dossier. Il semblerait que plusieurs milliards de nos francs sont disponibles dans le compte du Fonds Covid-19 logé dans une banque de la place. Et pourquoi ne pas régler les factures des hôtels !

On sait que beaucoup d’hôtels souffrent énormément aujourd’hui après avoir respecté leur engagement vis-à-vis du gouvernement. Pour une question de deux semaines pour le paiement de leurs factures, on se retrouve aujourd’hui à plusieurs mois d’attente. Au même moment, les banques aussi réclament leurs sous à certains promoteurs d’hôtels qui se sont endettés pour faire le boulot.

El Hadj A.B. HAIDARA

