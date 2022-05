« Les structures sanitaires privées non conformes qui ne se mettront pas en règle après le délai donné, seront fermées », a prévenu la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré.

Invitée de l’émission Mali « Kura taasira » sur la chaîne nationale du lundi soir, la ministre de la Santé et du Développement social Mme Diéminatou Sangaré a sommé les structures sanitaires privées non conformes, recensées par l’inspection de la santé de se mettre en règle. « Nous avons la liste de ces structures », selon Mme la ministre.

Sans donner de chiffre, elle affirme que l’inspection a révélé qu’« il y a beaucoup de structures privées qui exercent sans licences, en toute illégalité ». Certaines, souligne-t-elle, « ont la licence, mais font plus ce qu’on les autorise à faire ».

La ministre a rappelé que ces structures ont été sommées de se mettre en règle. Les structures qui ne se mettront pas en règle, le département va encore essayer de les rapprocher et les accompagner dans le processus, aux dires de l’invitée. Pour le cas des récalcitrants la ministre de la Santé n’est pas passée par 4 chemins : « si malgré tout ça, il y a rien. Ce sera la fermeture des structures », a-t-elle prévenu.

Et d’informer qu’il y a des tests qui sont dans le pipeline. « Il s’agit des conditions d’inscription aux ordres des professionnels de santé. On va tout juste sortir ce texte qui réglemente les choses et l’agence d’accréditation aussi va travailler dans ce sens ». A l’en croire, aujourd’hui, le département travaille en étroite collaboration avec les ordres et qu’« aucune licence n’est délivrée à une structure si elles ne respectent pas les conditions », a-t-elle rassuré. « Il faudrait que le personnel de santé à l’intérieur de la structure ait le droit d’exercer ».

Pour la ministre de la Santé et du Développement social, tous ces contrôles sont faits aujourd’hui. C’est pourquoi, dit-elle, maintenant les licences ne sont pas produites à une certaine vitesse. Le département prend le temps de tout réglementer. Elle a également annoncé l’organisation bientôt d’un atelier qui va parler de tous ces problèmes.

Kadiatou Mouyi Doumbia

