La LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE a conclu son programme médical de chirurgie cardiaque et de cathétérisme pour les enfants dans la République du Mali, en partenariat avec le CENTRE ROI SALMANE POUR LE SECOURS ET D’ACTION HUMANITAIRE, où un certain nombre des enfants du Mali et d’Afrique du Nord, qui souffrent de problèmes sanitaire très compliqués, a subi une chirurgie cardiaque ouvert et un cathétérisme, durant la période du 12 au 20 février, en collaboration avec le Centre Hospitalier Mère-Enfant (LUXEMBOURG).

Son Excellence l’Ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées au Mali, M. Khaled bin Mabrouk Al-Khaled, a rendu visite à l’équipe du programme médical de l’hôpital,

C’est la plus grande équipe chirurgicale qui se rend au Mali et se compose d’une trentaine de médecins, techniciens médicaux et chirurgicaux.

La mise en œuvre du projet s’inscrit dans le plan du programme de santé de la LIGUE pour le dernier trimestre de l’année en cours 2022, afin d’employer plusieurs de ses partenariats internationaux et locaux pour son succès dans l’intérêt et le bénéfice des communautés locales.

Le programme est l’un des programmes spécialisés mis en œuvre par la LIGUE ISLAMIQUE au Mali en partenariat avec le CENTRE ROI SALMANE POUR LE SECOURS ET D’ACTION HUMANITAIRE, dans lequel des équipements très avancé sont utilisés, et sous la supervision d’une équipe médicale composée de consultants d’élite et de chirurgiens dirigés par le professeur / Mansour Al-Mutairi.

L’équipe médicale conjointe effectuera des opérations très compliqués pour un groupe d’enfants malades qui ont été choisis avoir examiné dépister des centaines de cas présentant des malformations congénitales, une insuffisance de travail et un rétrécissement des valves, une déformation ou inversion des vaisseaux venant au cœur, et il a été confirmé qu’ils devaient subir ces opérations.

Il convient de noter que la LIGUE avait précédemment mis en œuvre un programme de lutte contre la cécité en 2018, et les projets de santé représentent toujours une priorité absolue pour la LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE, car elle fournit des services de santé complets aux groupes vulnérables du monde entier, en particulier les enfants, en plus à ses efforts et à ses ressources pour améliorer la qualité des services de santé et son efficacité dans de nombreux pays, en coopération avec les agences gouvernementales et officielles compétentes.

