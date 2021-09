Santé : Les subventions 2021-2024 du fonds mondial présentées au ministre

La Présidente du Comité de Coordination des Activités du Fonds Mondial au Mali (CCM) Dr Awa Diarra et ses collaborateurs ont présenté au ministre de la santé et du développement social Mme Diéminatou Sangaré le Mardi 28 Septembre 2021 au ministère les subventions 2021-2023 du fonds mondial de lutte contre le VIH Sida, le paludisme et la tuberculose ainsi que la pandémie de covid-19.

Il ressort que le nouveau cycle connait plus de 60% d’augmentation de l’enveloppe habituelle du cycle de financement ce qui prouve le retour de la confiance entre le Mali et le fonds mondial. Les acteurs en ont profité pour échanger sur les enjeux et défis liés aux subventions accordées par le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans un système de santé fort et résilient.

La ministre de la santé et du développement social Mme Diéminatou Sangaré s’est réjoui de la collaboration fructueuse entre notre pays et le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui selon elle vient d’accorder gratuitement des subventions importantes et a noté que le fait marquant est que le retour de la gestion des subventions du fonds mondial à des structures nationales dont son département. Elle a signalé que les subventions octroyées à notre pays est de 201 264 465 euro pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, le renforcement du système de santé et la covid soit un peu plus de 131 828 224 575 FCFA pour la période 2021-2024.

Elle a ajouté que la particularité des présentes subventions réside également dans l’augmentation importante de l’allocation et qu’il leur revient à l’entame de cette nouvelle collaboration marquée par le retour des structures nationales dans la gestion de prendre les dispositions utiles pour une gestion efficiente et efficace des ressources en vue d’une mise en œuvre effective des interventions.

La ministre de la santé et du développement social a remercié l’équipe pays du fonds mondial pour leurs appuis constants et leur disponibilité sans faille. La Présidente du Comité de Coordination des Activités du Fonds Mondial au Mali (CCM) Dr Awa Diarra a, dans ses propos, fait ressortir que le partenariat du Mali avec le fonds mondial via sa structure a mobilisé de nos jours plus de 500 millions de dollars US soit environ 250 millions de FCFA pour répondre au paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida sans oublier le renforcement du système de santé malien.

Dr Mohamed Berthé a présenté de fond en comble les subventions allouées au Mali pour la période 2021-2024 au ministre et à l’assistance partant du processus de la demande, détaillé les subventions par composante etc. Lors des échanges sur les enjeux et défis liés aux subventions accordées par le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans un système de santé fort et résilient, il a été mentionné que les financements sont alignés sur les priorités nationales, mais que la lenteur de décaissement des fonds constitue souvent un handicap qui corrigé permettra à notre pays de relever les défis.

Moussa Samba Diallo

