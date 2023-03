Subvention du Fonds Mondiale contre le VIH/Sida : Les acteurs du Mali à pied d’œuvre dans l’élaboration de la note conceptuelle

Le secrétaire exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le VIH/ Sida, le Dr Moumouni Issiaka Koné a présidé le vendredi 03 mars 2023 à l’hôtel Méridiana de Bamako, l’atelier de restitution du dialogue communautaire. Ces consultations nationales s’inscrivent dans la démarche d’élaboration de la Note Conceptuelle que le Mali enverra auprès du Fonds Mondial pour la demande du renouvellement des fonds servant dans la riposte du VIH/ Paludisme et la Tuberculose.

Placé sous l’égide du secrétaire exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le VIH/ Sida, le Dr Moumouni Issiaka Koné en présence de la présidente du CCM-Mali, le Dr Awa Diarra, de la directrice générale d’ARCAD Santé Plus ainsi celle des représentants de la société civile et d’autres acteurs concernés, le présent atelier servait à la restitution des résultats des journées communautaires tenues en février dernier. Organisé par l’ARCAD Santé Plus sous financement de l’ONU Sida , le dialogue communautaire a réuni l’ensemble des acteurs impliqués dans la riposte contre le VIH-Sida, la Tuberculose et les violations des Droits humains. Il a concerné l’ensemble des régions du Mali et ce pour recueillir les besoins réels des communautés. Et comme expliqué par la directrice générale d’ARCAD Santé Plus, il s’agit d’un préalable nécessaire à l’écriture de la note conceptuelle pour la demande du financement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

