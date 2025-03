Ramadan est une période de jeûne, de prière et de réflexion pour les musulmans du monde entier. Pendant cette période, la rupture du jeûne, connue sous le nom d’Iftar, est un moment particulièrement important et attendu. Afin de rendre ces moments plus spéciaux, les ménagères intègrent le tamarin dans la préparation des repas, apportant une touche unique et bienfaisante.

Le tamarin, fruit tropical originaire d’Afrique, est reconnu pour ses nombreuses vertus. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, il contribue non seulement à la santé générale mais ajoute également une saveur acidulée et sucrée unique à une variété de plats.

Qui plus est le tamarin est un allié pour la digestion. Pendant le Ramadan, les repas riches et copieux peuvent parfois entraîner des troubles digestifs. Le tamarin, grâce à ses propriétés laxatives et digestives, aide à maintenir une digestion saine et efficace. Intégrer ce fruit dans nos recettes peut donc prévenir les inconforts gastriques et faciliter la digestion après une longue journée de jeûne.

Il est véritablement un joyau culinaire qui enrichit nos repas pendant le mois sacré du Ramadan. Sa polyvalence et ses bienfaits pour la santé en font un ingrédient incontournable pour des repas à la fois savoureux et bénéfiques.

“Le tamarin est un fruit aux multiples bienfaits nutritionnels riche en nutriments essentiels ; il est une excellente source de vitamines C, A et E, ainsi que de minéraux tels que le calcium, le fer, le magnésium et le potassium. Il contient des antioxydants puissants, comme les polyphénols et les flavonoïdes, qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Grâce à sa teneur en fibres alimentaires, le tamarin aide à améliorer la digestion et à prévenir la constipation. Les composés du tamarin ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l’inflammation et les douleurs dans le corps. Il aide à réguler la glycémie grâce à son indice glycémique bas, ce qui est bénéfique pour les personnes atteintes de diabète. Ses nutriments présents, tels que le potassium et les fibres, contribuent à la santé cardiovasculaire en aidant à réguler la pression artérielle et à réduire le cholestérol. La vitamine C et les autres antioxydants présents dans le tamarin renforcent le système immunitaire et augmentent la résistance aux infections”, explique Dr. Seydou Bah, un nutritionniste.

Importants pour notre santé

Lorsqu’il s’agit de super aliments, le tamarin et le kinkéliba se distinguent par leurs innombrables bienfaits pour la santé. Utilisés depuis des siècles dans diverses cultures, ces deux ingrédients apportent non seulement une saveur unique à nos repas et boissons, mais offrent également une multitude de nutriments essentiels.

Le kinkéliba, également connu sous le nom de “thé de longue vie”, est une plante médicinale originaire d’Afrique de l’Ouest. Utilisée principalement en infusion, cette plante est réputée pour ses nombreuses vertus santé.

“Le kinkéliba est connu pour ses propriétés détoxifiantes, aidant à purifier le corps des toxines et à soutenir le fonctionnement du foie. Tout comme le tamarin, le kinkéliba contribue à améliorer la digestion et à soulager les troubles gastro-intestinaux. Le kinkéliba contient des antioxydants qui aident à protéger le corps contre les dommages oxydatifs. Les composés présents dans le kinkéliba renforcent le système immunitaire et aident à prévenir les infections. Le kinkéliba a des propriétés apaisantes qui peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil. En infusion, le kinkéliba est une excellente boisson hydratante, surtout lors des périodes de forte chaleur ou pendant le Ramadan”, souligne le toubib.

L’association du tamarin et du kinkéliba dans des boissons ou des recettes permet de bénéficier des propriétés combinées de ces deux super aliments. Par exemple, un jus de kinkéliba au tamarin est non seulement délicieux mais aussi très bénéfique pour la santé, aidant à améliorer la digestion, à renforcer le système immunitaire et à apporter une hydratation optimale.

“J’utilise le tamarin dans la préparation de mon jus de kinkéliba et aussi dans la bouillie de mil (moni) pour ses bienfaits nutritifs qu’il apporte à notre organisme aidant le corps à bien s’hydrater après la rupture. Les différents membres de la famille en raffolent de cette tisane”, confirme Aminata Diarra, ménagère

Intégrer le tamarin et le kinkéliba dans votre alimentation quotidienne pourrait grandement contribuer à votre bien-être général. Leurs nombreux bienfaits nutritionnels en font des ingrédients incontournables pour une alimentation saine et équilibrée.

Aïchatou Konaré

