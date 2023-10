Visite du Directeur Général à la direction régionale CMSS de Ségou.

En marge du lancement des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion dans la région de Ségou, le Directeur général de la CMSS, Ichaka KONE, parrain de la première semaine, a effectué une visite de travail à la direction régionale de la CMSS de Ségou. Il s’agissait pour le premier responsable de la CMSS d’échanger avec le personnel afin de recenser leurs préoccupations et essayer d’y trouver des solutions. A bâton rompu, les agents se sont félicités de cette marque de considération, de l’accessibilité et du sens de l’écoute du Directeur général chaque fois que besoin y est. La coupure de réseau pour le traitement des feuilles de soins, la difficulté de recouvrement de certaines pénalités ont, entre autres été évoquées parmi les difficultés de la direction régionale. Et le directeur Général de répondre que s’agissant de son accessibilité par son personnel, va de soi dans la mesure où il est issu lui-même de la Caisse. Il a surtout insisté sur l’importance du capital humain, de la formation notamment des jeunes qui sont majoritaires à la CMSS, constituent son cheval de bataille. Car, ajouta t- il, la vision de la direction générale de la CMSS est de donner la chance à tout le monde de se faire former au Mali et à l’étranger, surtout les catégories de cadres moyens. Il a rassuré que les candidats seront sélectionnés de manière transparente et a lancé sous forme de boutade au jeunes la phrase suivante : « Formez-vous pour vous-mêmes d’abord, ensuite pour assurer la relève à CMSS, car vous serez le futur de la CMSS ». Il a invité les uns et les autres à aider la direction générale à les aider, mettant ainsi l’accent sur l’impérieuse nécessité de la collaboration étroite de tous au service de chacun.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM- RP/CMM, envoyée spéciale

