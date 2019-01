La société Aminata Konaté (BARA MUSSO) pour offrir le sourire à ses clients et consommateurs a procédé samedi dernier au tirage de la 7ème édition de sa grande tombola au palais de la culture Amadou Hampaté Ba.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Bourama Doumbia le D.G de la société, accompagné de ses collaborateurs M. Sékou Traoré directeur commercial et M. Oumar Koné directeur de la communication de ladite société.

Les représentants des mairies de la CIV et CV et une foule nombreuse étaient au rendez-vous.70% des participants ont gagné au cours tirage au sort.

Les petits lots étaient composés de seaux, de carafes et baignoires Bara Musso, de wax Bara Musso et debazins riches. Et les gros lots de la tombola étaient 2 boomers, 2 fourneaux, 2 frigos 2 téléviseurs samsug écran 32, 2 motos djacarta et une voiture.

Pour participer à cette tombola, il suffisait de collecter 1000 sachets vides de produits Bara Musso.

DjénebaCissé gagnante d’une moto a exprimé sa joie et toute sa gratitude en remerciant Bara Musso pour ses bienfaits. « J’avais 7 ticketsde tirages, mais c’est 2 tickets qui ont gagné, l’un des baignoires, seaux et carafes et l’autre la moto. Vraiment j’invite tout le monde à acheter les produits BaraMusso car c’est de la qualité, ce sont des produits naturels de chez nous », a conclu la gagnante Djeneba Cissé.

La gagnante du grand lot (voiture) était représentée par son fils dont la joie a paralysé la langue.

Tous les participants, même les non gagnants, sont tous rentrés satisfaits avec des produits Bara Musso.

Selon le directeur de communication M. Oumar Koné, » la tombola Bara Musso est organisée pour motiver les clients. Quand les clients montrent qu’ils sont motivés à consommer les produits, il faut les montrer que les bénéfices ne sont pas seulement pour la société mais ils se partagent avec eux », a commenté M. Koné.

M. Bourama Doumbia directeur général et propriétaire de la société Aminata Konaté, pour sa part, a souligné que sa société ainsi que ses produits appartiennent aux Maliens. Des produits fabriqués à base des céréales et des légumes locaux que sont entre autres le maïs, le sorgho, le manioc, le sel, l’ail, le persil, le haricot vert, la carotte et le poulet…Ses bienfaits sont pour la santé de tous.

Bara Musso a dépensé plus de 20 millions pour donner le sourire aux visages de la clientèle dont la valeur du grand lot s’élève à 6 millions car l’un de ses soucis c’est offrir le sourire à ses clients à travers des actions citoyennes quotidiennes.

Le D.G a aussi indiqué qu’aujourd’hui, grâce à son courage, sa société a créé 4 200 emplois au Mali.

A noter aussi que la société BaraMusso est composée de SuguBara Musso, une structure qui a comme mission de rapproché les femmes aux produits BaraMusso et ses divers produits de femme, les SuguBara compte aujourd’hui plus de 15 Sugu.

Bara Musso a aussi ouvert le Cabinet Bara, un cabinet médical à Faladjè qui a comme objectif de rendre l’accès aux services sociaux de base à ses travailleurs et à tous les Maliens.

Il y a aussi Bara sécurité, une société de gardiennage et de nettoyage composée de plus de 100 agents de femmes et d’hommes.

Kokadjè est également une marque de savon créée par BaraMusso composée de savon liquide et de gabacourouni.

Une agence de voyage pour la le Hadj, Humra et location de voitures.

BTP pour la construction immeuble, routes et autres services.

Bara communication, une agence de communication globale.

Bara Musso a fait naitre une association des jeunes entrepreneurs pour développer l’entreprenariat et l’industrie au Mali.

Très bientôt, la société sera une fondation Baramusso pour venir en aide à des personnes démunies.

Rappelons que la société Aminata Konaté créée en 2008 est une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la transformation et commercialisation des bouillions et épices.

Bara mussoi ye i ka kowye? Sans doute !

AminataDagnon

Commentaires via Facebook :