Sensibiliser les usagers de la route sur les risques liés à la circulation. Telle est une compagne initiée par l’Agence Nationale de sécurité routière et le groupement de sécurité routière en cette période de fête de grande mobilité.

Le Directeur Général de l’Agence de la Sécurité routière et le commandant du Groupement de la sécurité ont démarré cette campagne de sensibilisation au rond-point du quartier Djélibougou, le 28 décembre 2022. Sur place, ils ont passé les messages susmentionnés en remettant des nouveaux casques à certains usagers de deux roues en leur encourageant à porter le casque à chaque fois qu’ils conduisent. La même campagne va se poursuivre avec la gendarmerie déployée dans la rase campagne. « Le facteur principal est le non respect du code de la route. Nous sommes entrain de sensibiliser la population pour qu’elle puisse respecter toutes les règles de la circulation en cette période de grande mobilité. Nous passons des messages sur la limitation de la vitesse, l’interdiction de l’usage du téléphone, la consommation de l’alcool, des stupéfiants aux conducteurs et le port du casque aux usagers des engins à deux roues », explique le Directeur de l’ANASER, Ousmane Maîga. Au Mali, selon les statistiques de l’ANASER, le pic des accidents de la circulation est enregistré pendant le mois de décembre qui coïncide avec les fêtes de fin d’année, période par excellence de grande mobilité.

Pour sa part, le commandant du groupement de la circulation routière, Panama Dembélé, estime que des agents ont été déployés dans beaucoup de rond-points de la capitale pour permettre au respect scrupuleux des mesures prises par l’Agence nationale de la sécurité routière. Ceux-ci sont déployés pour dissuader les contrevenants aux mesures édictées par les autorités en charge du respect de code de la route.

En début de semaine, la ministre des transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko qui était montée au créneau en appelant les usagers à la limitation de la vitesse dans la ville et dans la campagne en cette période de fête de fin d’année. A travers cette campagne, les autorités maliennes veulent contribuer à limiter la vitesse à 50 km/h lorsqu’on conduit dans une agglomération et de 90 km/h en rase campagne. Les accidents enregistrés à la fin de l’année touchent beaucoup les usagers des engins à deux roues. C’est pourquoi le ministère, l’ANASER et le groupement de sécurité routière recommandent à travers cette campagne aux usagers d’engins motorisés à deux (02) et trois (03) roues le port du casque. « Il protège contre les traumatismes crâniens », a déclaré la ministre des Transports ajoutant que « plus de 50% des victimes des accidents sont des jeunes et malheureusement, 70% des victimes perdent la vie par traumatisme crânien ou souffrent de séquelles durant tout le reste de leur existence ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

