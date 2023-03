1er anniversaire du décès de Souleymou Boubèye Maïga : Sa fille Fadi Maïga lui rend un vibrant hommage !

Dans les ténèbres qui m’enserrent,

Noires comme un puits où l’on se noie,

Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,

Pour mon âme invincible et fière.

Dans de cruelles circonstances,

Je n’ai ni gémi ni pleuré,

Meurtri par cette existence,

Je suis debout bien que blessée.

En ce lieu de colère et de pleurs,

Se profile l’ombre de la mort,

Et je ne sais ce que me réserve le sort,

Mais je suis et je resterai sans peur.

Aussi étroit soit le chemin,

Nombreux les châtiments infâmes,

Je suis le maître de mon destin,

Je suis le capitaine de mon âme.

Invictus

“Vous savez les filles nous venons de perdre Idi, ce qui nous montre une fois de plus que tout est possible dans cette vie et à tout moment. Cette histoire est devenue comme un serpent de mer et je n’aimerais sincèrement pas vous léguer ça comme héritage. Je vais aller répondre et ne vous inquiétez pas nous gagnerons ce combat ensemble”. Voilà ce qu’il nous a dit à la veille de ce complot… Je t’accompagne avec ces mots car avant je me le faisais raconter mais pendant cette période j’ai été témoin de ton courage.

Repose en paix cher père

Repose en paix fier et digne fils songhoy

Je suis fière de toi

Commentaires via Facebook :