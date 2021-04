1ère édition du Salon international de recrutement au Mali : Orange Mali joue sa partition

L’hôtel Laïco de l’Amitié a abrité les 9 et 10 avril 2021, la première édition du salon international de recrutement au Mali organisé par l’Entreprise « Emploi et Moi » avec Orange Mali comme sponsor officiel sous le parrainage du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle Mohamed Salia Touré.

Pour un coup d’essai, la première édition du salon international de recrutement au Mali organisé par « Emploi et Moi » en collaboration avec Cordaid, a mis en contact employeurs, décideurs et chercheurs d’emploi. Véritable cadre de mise en relation de l’offre et de demandeurs d’emploi qui étaient très présents au salon, il a enregistré 700 offres d’emploi, et fournit des séances formations aux chercheurs d’emploi.

L’assistante de direction, chargée de finance et emploi au sein de l’entreprise « Emploi et Moi », Aminata Kissa Traoré , à l’occasion de l’ouverture du salon, a salué le dynamisme de l’équipe organisatrice, et souligné la grandeur de l’initiative, et présenté Cordaid et son important appui au salon.

Cordaid est une organisation internationale de secours d’urgence et de développement qui soutient les communautés locales dans leurs efforts pour améliorer les soins de santé, la sécurité alimentaire, l’éducation, la sécurité et la justice.

Pour sa part, le représentant d’Orange Mali Abdoul Malick Diallo, dira qu’Orange- Mali est une entreprise citoyenne, et qu’elle se fait un plaisir d’accompagner l’Entreprise « Emploi et Moi » pour promouvoir l’employabilité des jeunes du Mali. Mettant en exergue la pertinence de l’agenda de l’évènement, les modules annoncés, Monsieur Diallo, notera que le recrutement est un métier, un art, et ce cadre est donc opportun pour les demandeurs d’emploi d’en être édifier et orienter au mieux.

Abdoul Malick Diallo a ensuite souhaité la pérennisation de pareil évènement. Ses propos sont appuyés par ceux du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, qui n’a pas manqué de féliciter et encourager l’initiative qui ouvre de réelles perspectives à notre jeunesse.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

