Sous la présidence du ministre d’Etat, de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga, s’est tenue le jeudi 18 mai 2023 au Centre International de la Conférence de Bamako, la 2ème session d’appropriation du projet de constitution à l’intention de la haute administration, des commandements militaires et des forces vices de la Nation.

-maliweb.net- La vulgarisation du projet de la nouvelle constitution engagée par les autorités se poursuit. A la suite d’une première avec la presse, la seconde session d’appropriation du projet de constitution menée par les autorités vient de se tenir avec les forces vives de la Nation, la haute administration et les commandements militaires en présence du ministre de le Reforme de l’Etat, chargé des Relations publiques, du ministre de la Fonction publique et du Dialogue Social sous l’égide du ministre d’Etat.

Le ministre d’Etat, le Colonel Abdoulaye Maïga, saluant la grande mobilisation dans la salle des forces vives de la Nation, a situé la rencontre dans son contexte à savoir : ‘exposer la lettre et l’esprit du projet de constitution’. Il a ensuite rappelé le processus ayant abouti à l’élaboration d’une nouvelle constitution. Pour le ministre Maïga cette nouvelle constitution est une émanation de la volonté du peuple malien à travers son souhait pour le renouveau exprimé lors des Assises Nationales de la Refondation, son élaboration faite sur la base de large consultation démontre son caractère inclusif et participatif d’où la nécessité et le besoin de l’adopter . De plus, le ministre d’Etat vante le projet de constitution en ces terme « Il a été exclusivement rédigé et finalisé par des Maliens dans un esprit d’inclusivité et de consensus ; il est résolument moderne, tout en conservant son originalité ; et il ambitionne également d’être un trait d’union entre le passé, le présent et le futur du Mali ».

S’agissant du contenu de la nouvelle constitution, a été exposé par le Pr Jérémie Coulibaly qui a relevé les grandes lignes thématiques, les nouvelles rubriques et autres innovations. Pour ensuite se soumettre avec les ministres aux questions du public. Il s’agit notamment de l’article 31 portant sur la laïcité ; l’article 9 qui déclare que le mariage est l’union entre un homme et une femme, sur ce point l’expert a calmé les inquiétudes en précisant que cela ne concernait aucunement le régime matrimonial. Quant au défi organisationnel, les ministres rassurent sur les dispositions mises en place pour la bonne tenue du référendum qui va se tenir sur l’ensemble du pays. Fort de ces garantis, les forces vives ont déclaré soutenir le projet de nouvelle constitution et assurent aller massivement voter le OUI le 18 juin prochain. Parmi ces soutiens on cite les représentants de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) ; les représentants des Transporteurs ainsi que ceux de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :