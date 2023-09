30 janvier au 4 février 2024 : Foire internationale de Ségou

Il y a des anniversaires qui se distinguent par leur signification spéciale, notamment le 20ème anniversaire. C’est l’âge où le tâtonnement fait ses adieux pour laisser place à la grande expérience, un moment de transition marquant, où se mêlent les souvenirs du passé et les rêves de l’avenir. Pour tout dire, souhaiter un joyeux anniversaire pour les 20 ans, c’est bien plus qu’une simple salutation, c’est une célébration de croissance, de maturité et de merveilleuses futures expériences.

20 ans, ça se fête en grand. Du 30 janvier au 4 février 2024, les jours seront aussi pétillants que le sourire radieux des exposants. Dans la Cité des balanzans aura lieu la 20ème édition de la Foire Internationale lors du Ségou’ Art – Festival sur le Niger. La Fondation Festival sur le Niger a été créée en août 2009 avec comme mission de capitaliser et de pérenniser les acquis du Festival sur le Niger en contribuant davantage à la promotion de la culture, à la sauvegarde du patrimoine, à la promotion de l’économie locale de la région, à la structuration du secteur de la culture, à la production culturelle et à la décentralisation de la vie culturelle. Elle est une initiative des organisateurs du Festival sur le Niger et de plusieurs acteurs culturels et du tourisme de Ségou.

Commentaires via Facebook :