La troisième édition de la journée du géologue a été organisée, le week-end dernier, à Bamako par plusieurs organisations de géologues maliens pour s’interroger « la place de la géologie dans le développement économique du Mali ».

L’édition de 2022 par trois faîtières à savoir: l’Association des Retraités du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (ARMMEE), l’Association des Géo scientistes Privés du Mali (GEOPRIM), le Collectif des Jeunes Géologues du Mali (CJGM). Ensemble, ces trois organisations veulent réunir les géologues du Mali au sein d’une même fédération pour que ce pan de l’économie malienne puisse jouer son rôle dans le développement du pays. « La Géologie joue un rôle essentiel dans nombre de secteurs de l’Economie », ont-ils indiqué les organisateurs dans une note technique mise à la disposition de la presse.

A travers cette édition, les géologues du Mali montrent le rôle que cette science de la terre peut jouer dans la croissance économique et développement durable. Selon le président de l’organisation de la journée, Mamadou Sympara, ce sont les études géologiques qui permettent de mettre à la disposition des gouvernants des données fiables sur les ressources minérales et énergétiques, la disponibilité de l’eau potable et la production de ressources alimentaires, durable et sécurisée. « La contribution de la géologie à la croissance économique dépend les investissements continus, axés sur le développement technologique, des infrastructures, de l’éducation et des compétences », lance Mamadou Sympara.

Et le parrain de la troisième édition, Modibo Diallo de renchérir que la recherche géologique intervient dans plusieurs activités humaines que concourent au bien-être et la garantie de la sécurité publique. A titre d’exemple, explique le parrain, c’est le travail du géologue qui détermine la nature des terrains, la condition de la surface de construction, des infrastructures. « La géologie est la base du développement. Elle permet d’influer sur le développement économique grâce à la recherche », a indiqué Madani Diallo, géologue depuis 40 ans et qui a contribué à la découverte du gisement de la mine de Siama, région de Sikasso.

Admettant le rôle important que la géologie joue dans le développement du pays, cette édition a appelé à la création de Fédération des géologues du Mali. Ainsi, à travers la création de cette fédération, les participants à cette journée estiment que les géologues professionnels vont multiplier les espaces de communication, le partage de leurs connaissances scientifiques aux jeunes pour créer suffisamment de ressources humaines de qualités au profit du développement du Mali. Outre la recherche d’un cadre fédérateur des géologues, la journée a préconisé également des solutions pour le non employabilité de beaucoup de jeunes diplômés maliens en géologie.

Par ailleurs, plusieurs thèmes tels que « la recherche géologique cas de lithium et de l’hydrogène naturelle, les potentialités et les perspectives de la recherche pétrolière, du Diamant et la problématique de la traçabilité des revenus issus des entreprises nationales » ont été débattus par les experts en géologie sous le regard attentif des étudiants.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

