La 4ème session extraordinaire du Comité d’Orientation du Mécanisme de Financement des Systèmes Financiers Décentralisés du Mali (MEREF-SFD), s’est tenu le vendredi 11novembre 2022 dans la salle de Conférence du Ministère de l’Industrie et du Commerce sous l’égide du ministre en charge dudit département, M. Mahamoud Ould Mohamed .

Cette session budgétaire 2022 avait pour ordre du jour l’examen de : l’état d’exécution du PTBA 2022, le projet de budget 2023, le rapport provisoire de l’étude sur la recherche de statut juridique approprié pour le MEREF –SFD en plus du projet Plan d’affaires 2023- 2027. Dans son mot d’ouverture le ministre, M. Mahamoud Ould Mohamed , notera que nonobstant le difficile contexte aux multiples défis, la réalisation des activités prévues dans le PTBA 2022 n’a pas été fortement impacté. Et d’ajouter que la microfinance occupe une importance place dans les activités du gouvernement matérialisée dans son Plan d’Actions au niveau de l’Axe stratégique 4 : « Promotion de la bonne gouvernance et adoption d’un pacte de stabilité sociale » en tant qu’outil d’inclusion financière pouvant contribuer à la réduction de la pauvreté. Poursuivant, le ministre Mahamoud Ould Mohamed, dira que malgré le difficile contexte du pays qui a eu pour effet le ralentissement de la mise en œuvre de l’ensemble des programmations sur le plan macroéconomique et dans le secteur financier, a démontré sa forte résilience. Aussi, il n’a pas manqué de saluer l’ensemble des parties prenantes dont les efforts ont permis au MEREF- SFD de renforcer sa contribution dans l’inclusion financière, la professionnalisation des SFD à travers des pratiques innovantes , des formations et d’appuis conseils adéquats, a savoir le président du Comité de pilotage M. Mahamoud Ould Mohamed. Par ailleurs, le ministre Mahamoud Ould Mohamed a insisté sur la nécessité de doter le MEREF- SFD d’un statut juridique approprié pour davantage de performance notamment dans les processus de lever de fonds. Au nom des PTF, M. Bocar dit Siré Bah de la Coopération Danoise, a réaffirmé leur accompagnement sans omettre de louer les efforts et résultats obtenus.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

