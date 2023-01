Les Gamers du Mali qualifiés pour participer à la grande finale Orange Esport Experience à Abidjan ( Côte d’Ivoire) du 27 au 29 janvier 2023 sont : Ahmed Soumaré ( champion eFootball 23) ; Alou Sangaré (champion Street Fighter V) et Sambanou Dramé( champion FIFA). Les 3 champions ont compétitionné le quart de finale, demi-finale et la finale le samedi 14 janvier dans les locaux de l’hôtel Radisson Collection de Bamako.

La grande finale de la 6ème édition du tournoi d’Orange Esport Expérience organisé par le Groupe Orange va se tenir à Abidjan du 27 au 29 janvier 2023. Et dans le cadre de la préparation de cette 6ème édition, Orange Mali a organisé du 13 au 14 janvier 2023 le tournoi Esport pour sélectionner les participants maliens à la grande finale qui va se tenir à Abidjan entre les gamers des 14 pays participants. En effet, depuis plusieurs années, Orange organise annuellement dans différents pays africains une compétition Orange Esport Expérience àlaquelle participent les joueurs des 19 filiales d’Afrique et du Moyen Orient.

Pour cette année, la capitale ivoirienne va abriter la 6ème édition et

les gamers vont compétir dans les catégories FIFA 23/ eFootball 2023 et StreetFighter . Les 3 maliens qui iront défendre les couleurs du Mali sont : Alou Sangaré dans la catégorie Street FighterV ; Sambanou Dramé dans la catégorie FIFA 23 et Ahmed Soumaré dans la catégorie eFootball 23.

La présente rencontre qui a donné lieu aux compétitions des quarts de finale jusqu’à la finale au niveau Mali, s’est terminée par une remise des prix aux 3 finalistes de chaque catégorie. Il s’agit de la somme de 50 000FCFA pour les 3ème place ; 75000FCFA pour les 2ème et 100000FCFA pour le 1er de chaque catégorie.

Profitant de l’occasion la responsable de la Division communication institutionnelle d’Orange Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, a rappelé l’engagement d’Orange dans le domaine sportif au Mali à savoir Orange sponsor officiel de la fédération malienne de football et du basketball. Et Orange se positionne également comme le premier partenaire du gamming ( esport )au Mali conformément aux stratégies de la boîte selon Mme Doucouré. Avant d’ajouter « eSport est une nouvelle discipline dans le monde et nous nous positionnons véritablement aujourd’hui au Mali pour devenir bientôt le sponsor officiel de eSport au Mali et en faire une discipline sportive au même titre que le basket et le football », tout en soulignant qu’il s’agit d’une stratégie partagée au niveau du groupe Orange.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

