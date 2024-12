Abdelaziz Biddine lors de la journée de solidarité 2024 : “Pour Moov Africa Malitel, la solidarité est l’affaire de tous les jours” «La personne heureuse dans ce monde est la personne qui rend heureux les autres»

L’entreprise citoyenne Moov Africa Malitel vient de respecter la tradition en organisant sa Journée de solidarité à travers un important don offert à plusieurs structures et associations, le vendredi 6 décembre 2024. Il s’agit, selon le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, de vivres à une dizaine de structures en charge des enfants en situation de vulnérabilité, des équipements médicaux et agricoles, des kits scolaires, des tables bancs, des appareils auditifs, des forages, des machines à fabriquer des savons pour des associations féminines, des tricycles pour nos frères et sœurs en situation de handicap et d’autres dons. Cette action saluée à sa juste valeur par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, s’inscrit dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion célébré le mois d’octobre de chaque année.

Il n’est jamais trop tard pour faire du bien, je commence par vous demander d’excuser votre entreprise citoyenne d’avoir tarder à organiser cette cérémonie de dons et de partage. Ce retard est dû à des contraintes organisationnelles. Comme chaque année, Moov Africa Malitel, participe activement au Mois de la solidarité et elle n’a pas fait défaut pour cette année.

Le partage est un droit et un devoir, c’est un droit pour le pauvre, pour le démuni et c’est un devoir pour les personnes qui ont les moyens et les capacités pour donner et partager avec les autres.

La solidarité pour Moov Africa Malitel est l’affaire de tous les jours, elle saisit chaque occasion qui se présente pour aider les couches vulnérables et nécessiteuses sans aucune hésitation et indépendamment des différentes contraintes.

Madame le ministre de la Santé et du Développement social, soyez rassurée de l’accompagnement de Moov Africa Malitel, l’entreprise citoyenne, l’entreprise nationale, l’entreprise de tous les maliens.

Pour cette 29e édition, j’ai ainsi le plaisir de vous citer en pêle-mêle quelques dons qui seront remis : des vivres à une dizaine de structures en charge des enfants en situation de vulnérabilité ; des équipements médicaux et agricoles ; des kits scolaires ; des tables bancs ; des appareils auditifs ; des forages ; des machines à fabriquer des savons pour des associations féminines ; des tricycles pour nos frères et sœurs en situation de handicap et d’autres dons.

Voici ainsi libellé le contenu des dons à offrir pendant cette 29e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Je ne saurai terminer sans exprimer ma gratitude au gouvernement du Mali, aux différents ministres ici présents ; aux ambassadeurs, au gouverneur de Bougouni, au maire de la Commune IV ; aux présidents des différentes institutions, aux partenaires, soyez-en tous remerciés pour votre présence massive à cette cérémonie sobre mais ô combien symbolique.

La personne heureuse dans ce monde est la personne qui rend heureux les autres.

Vive le partage !

Vive la solidarité !

Et vivre l’amour !

Vivement la 30e édition !”

Commentaires via Facebook :