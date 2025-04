Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser Ansary : Un Leader au carrefour de la tradition et de l’engagement républicain

L’honorable Abdoul Magid ag Mohamed Ahmed, plus connu sous le nom de Nasser Ansary, est chef général de la tribu Kel Ansar. Il est une figure centrale du leadership traditionnel et institutionnel au Mali. À la fois chef coutumier ancré dans les valeurs ancestrales et acteur engagé de la République, il incarne une double légitimité : celle des peuples du Sahel et celle des institutions de l’État.

Chef général des Kel Ansar : un symbole de légitimité et de continuité

Élu en janvier 2015 à la tête de l’emblématique tribu Kel Ansar, il œuvre depuis à préserver l’équilibre entre l’héritage coutumier et les exigences de la modernité. Il est aujourd’hui un repère moral et social pour sa communauté, garant des principes de justice, de paix et de cohésion sociale.

Lors de son intronisation à Gargando en 2016, en présence de l’ensemble des leaders politiques, communautaires et religieux de la région de Tombouctou, il a hissé le drapeau national du Mali dans une base de la CMA, acte hautement symbolique d’engagement républicain et de fidélité à l’unité nationale.

Artisan infatigable de la paix, du dialogue et de la réconciliation

Connu pour sa diplomatie et son attachement à la paix, Nasser Ansary est l’initiateur de plusieurs actions majeures : Caravane pour la paix dans le cercle de Goundam, réunissant les forces vives locales.

Rencontre régionale sur la paix et la sécurité à Tombouctou en 2022. Forum des légitimités traditionnelles pour la paix, la sécurité et le développement, tenu sous la haute présidence de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition.

Rencontres stratégiques à Zarho (à 170 km à l’est de Tombouctou) et au camp de réfugiés de Mberra en Mauritanie, porteurs de messages de retour, de dignité et de cohésion nationale. Missions de sensibilisation en Arabie Saoudite, au Maroc et en Mauritanie, véhiculant les messages de paix, d’unité et de souveraineté du Mali.

Un acteur respecté des institutions nationales et sous-régionales

Membre du Conseil National de Transition (CNT), Vice-président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA et membre du Comité de Pilotage du Dialogue Inter-Maliens, il représente avec rigueur la voix des communautés sahéliennes dans les instances de décision, œuvrant pour une gouvernance inclusive et une paix durable.

Mars 2025 : Une déclaration solennelle de fidélité à la République

En mars 2025, les chefs de fractions, guides religieux et notabilités locales ont publié une déclaration officielle de soutien à l’Amanokal Nasser Ansary et à la République du Mali. Par cet acte collectif, ils ont exprimé leur attachement aux institutions de la Transition, à l’unité nationale et à l’autorité morale que représente le Chef général des Kel Ansar.

Un leadership fondé sur l’exemplarité, la proximité et la loyauté

Populaire auprès des jeunes comme des anciens, Nasser Ansary inspire respect et admiration par sa discrétion, son sens du devoir et sa fidélité aux valeurs maliennes. Il est aujourd’hui reconnu comme un homme de consensus, de sagesse et de vision, à la croisée des héritages et des aspirations d’avenir. « Servir avec honneur, unir avec sagesse, défendre avec dignité. »

