Academie d’enseignement de Kalaban-Coro : Alpha Mahamane égaie les partants à la retraite

24 enseignants de la circonscription de l’Académie d’Enseignement de Kalaban-Coro ont reçu des ciwara et attestations de reconnaissance pour les services rendus à l’école malienne. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi 28 janvier 2023 à l’Académie d’Enseignement de Kalaban-coro dirigé par Alpha Mahamane.

Les cérémonies de départ à la retraite sont organisées par les Centres d’Animation pédagogique dans une sphère restreint. Au-delà des CAP, le directeur de l’Académie de Kalaban-Coro attend étendre la pratique dans la représentation déconcentrée de l’éducation en consacrant une journée pour rendre hommage à tous les agents de la circonscription.

Ils sont 24 enseignants des Cap de Baguineda, Kalaban-Coro, Sirakoro Méguétana, Ouézzindougou, Ouélessebougou, de proviseur à être égaillés par le DAE à travers des récompenses.

La cérémonie, présidée par le directeur national de l’Enseignement normal, représentant le ministre de l’Education nationale a regroupé entre autres le directeur de l’Enseignement secondaire, des représentants des directions nationales, du président du conseil de cercle, du sous- préfet de Kalaban-coro, le directeur de l’Académie d’Enseignement de Koulikoro, les directeurs des CAP, des responsables des services de la sécurité, de la santé, de la Cafo, des promoteurs d’écoles privées, des syndicats d’enseignants, familles, amis et proches des retraités.

La cérémonie a été marquée par des remises de ciwara, d’attestations de reconnaissance, de témoignages, des intermèdes musicaux de Mariam Sidibé, cantatrice et enseignante et des photos de famille. Plein d’émotions et de sentiments, les interventions ont porté sur les qualités des récipiendaires.

Selon Issoufi Dicko, représentant madame le ministre de l’Education nationale, directeur national de l’Enseignement normal, ce jour est un jour de devoir pour la jeune génération. Il faut s’inspirer des ainés, le chemin est long, parsemé d’embuches mais qu’on peut arriver au bout. Aux ainés, Issoufi Dicko dira de rester aux côtés du peuple, nous sommes une vieille nation, un pays jeune, un pays qui n’a pas fini de se construire, qui a besoin de toutes ses ressources, qu’elles soient en activités ou en retraite. « Nous avons besoins de vous, de vos savoir-faire et de votre savoir être. Nous avons besoins de votre énergie pour améliorer notre système éducatif » a martelé Issoufi Dicko. Au Directeur de l’Académie, son élève non moins Directeur national de l’Enseignement normal a aussi salué le leadership, la vision et l’engagement de son ancien maitre.

Le sous-préfet de Kalaban-coro, Sakouba Mady Dembélé, représentant le gouverneur, heureux d’accompagner les ainés à la retraite à travers cette cérémonie dédiée à leurs noms.

Il a réitéré la reconnaissance de l’état à eux et souhaité de très bonne retraites.

« Le départ à la retraite n’est pas un adieu, seulement un au revoir, mais les départs, nous le savons, sont toujours des brefs moments qui éprouvent ceux qui les vivent, ceux qui partent et ceux qui restent », c’est en ces termes que Alpha Mahamane, directeur de l’Académie d’enseignement de Kalaban-Coro, très ému à remercier les 24 enseignants ayant valoir leurs droits à la retraite au titre du 1er janvier 2023. Ce devoir de reconnaissance est un mérite et si on ne faisait pas cela, nous serons ingrats envers eux.

Le parrain de la cérémonie, Nouhoum Kélépily, Président de l’Autorité intérimaire du Mandé dira que son choix témoigne que l’école appartient à la commune. Il a salué l’engagement de l’initiateur accorde beaucoup d’importance au corps enseignant.

Madame Traoré Dédeou Mahamane, nommé Directrice de l’Académie de Bamako Rive Droite, précédemment Dcap de Baguineda et le nouveau DCAP de Fangaso, Mahamadou Cissé, Chef de Division Communication Administration Finances ont reçu des Ciwara et attestation de reconnaissance pour les actes posés dans la circonscription de Kalaban-Coro.

Siméon Samaké, représentant des récipiendaires a salué ces honneurs du directeur à leurs endroits. Il se dit prêt à accompagner les responsables pour une école de qualité.

Abou Kamara

Commentaires via Facebook :