Le nouveau siège de la délégation de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a été officiellement inauguré jeudi dernier (27 avril 2023) par Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Elle avait à ses côtés de nombreuses personnalités dont le Directeur général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa.

La construction de ce joyau architectural est le témoignage de l’engagement souverain des plus hautes autorités de notre pays à doter le personnel de la Délégation de l’ASECNA au Mali d’un cadre approprié de travail. En effet, la réalisation de ce projet va contribuer à l’amélioration des conditions de travail du personnel bénéficiaire afin qu’il puisse fournir des services de qualité en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique.

Bâti en R+3, sur une superficie de plus de 2 hectares, cet immeuble intègre dans sa conception architecturale des paramètres sociologiques, climatiques et environnementaux. Il est composé de 55 bureaux, une cantine, des locaux d’entreposage et de gestion de stocks, des locaux techniques… Les travaux ont coûté près de 3 milliards F CFA (2 849 986 084 F CFA HT/HD).

La Délégation de l’ASECNA est désormais libérée des charges locatives pesantes et des aléas de la location. Elle enregistre à présent une nette amélioration des conditions de travail de ses agents. Profitant de l’occasion, le ministre des Transports et des Infrastructures a invité les responsables dirigeants et agents d’exécution de la délégation à prendre soin et faire bon usage de ce bâtiment impressionnant.

