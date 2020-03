Malgré les nombreuses personnalités, mises à contribution par l’honorable Karim Keïta, pour s’attacher les faveurs du patriarche de la Famille des Touré, ce dernier persiste à lui opposer une fin de non-recevoir.

Les grandes familles fondatrices de Bamako étaient en conclave, ce jeudi dans le vestibule du patriarche des Touré à Bagadagji, autour de la question de la disparition de Birama, fils de la Famille Touré, journaliste au Sphinx et donc du cas du député sortant, Karim Kéita, dont le nom est constamment cité dans l’affaire. En substance, il ressort une posture unique et unanime de la rencontre, qui a regroupé les Niaré, Dravé et toutes les autres grandes et anciennes familles des quartiers de la Commune II autour des Touré : le refus de recevoir Karim Keita.

Le Chef de la famille Touré a mis à profit cette occasion pour rapporter qu’après sa dernière rencontre avec la presse, le jeudi 20 février dernier, pour exiger la vérité sur la disparition mystérieuse de son fils, Birama Touré, il y a 4 ans, le fils du Président de la République a dépêché à son domicile deux importantes personnalités de très haut rang. Objectif : présenter les excuses du fils du Président de la République à la famille Touré.

Pourtant, ces démarches ne sont pas parvenues à calmer la colère du patriarche des Touré contre Karim Keïta qui a refusé, selon le vénérable Mamadou Touré, de répondre à son appel depuis que son nom a été cité par la presse dans la disparition de Birama Touré. «Le Père de Karim Keïta nous a toujours respecté, mais lui-même nous a manqué de respect. Pour cela, je refuse de le recevoir jusqu’à ce que la lumière soit faite sur la disparition de mon fils», a insisté le patriarche Mamadou Touré, qui précise qu’il n’a jusqu’à présent aucune information sur qui a commandité la disparition de son fils. Et l’un de ses frères de renchérir qu’ils vont saisir le Président de la République pour qu’il s’implique dans la recherche de la vérité autour de la disparition mystérieuse du journaliste. «Le Président IBK a le pouvoir et les moyens financiers pour faire aujourd’hui la lumière sur la disparition de Birama Touré », a-t-il indiqué.

Malgré le refus de la famille du journaliste de recevoir le député sortant de la Commune II, elle se déclare néanmoins disposée à rencontrer les autorités maliennes pour faire la lumière sur la disparition de son fils.

‘’Tout sauf Karim Keïta aux législatives’’

Si les doyens des familles fondatrices ont opté pour un ton modéré, les jeunes, qui n’ont pas eu droit à la parole lors de cette réunion, sont apparus plus radicaux. Plusieurs d’entre eux, que nous avons interrogés, maintiennent le boycott de la liste RPM- MPM-ADEMA auxprochaines législatives en Commune II. « Nous allons voter contre cette liste et nous allons nous mobiliser pour prévenir la fraude en préparation », met ainsi en garde une dame qui a requis l’anonymat. Il nous revient que des clubs, dénommés ‘’ Tout sauf Karim Keïta aux législatives’’,sont en train d’être mis en place pour empêcher toute réélection du fils du Président de la République.

La rédaction de Maliweb.net

Commentaires via Facebook :