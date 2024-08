AGE de l’amicale pour le développement de la ville de Goundam (ADCG) : Issa Arsina Cissé plébiscité !

La salle de conférence du Mémorial Modibo Kéïta a refusé du monde le 17 août où se tenait l’Assemblée générale de renouvellement du bureau de l’Amicale pour le Développement de la Ville de Goundam. A l’issue des travaux, le président sortant Issa Arsina Cissé a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans.

Après avoir remercié la population de Goundam pour son soutien indéfectible et son accompagnement sans faille pendant son mandat, Issa Arsina Cissé a planté le décor. Ce cadre compétent des impôts et digne fils de Goundam a souligné l’intérêt et la nécessité pour tous les fils de Goundam de se mettre ensemble pour atteindre les objectifs communs. Cela pour l’ancien cercle, ses communes sortantes que pour le nouveau cercle.

Le changement selon lui ne doit pas être que sur papier mais visible en pratique. Selon le dévoué fils du terroir attaché à son cercle, les enjeux et les objectifs resteront les mêmes. Avant de finir, comme il l’a toujours fait, le Goundamien dans l’âme profère de bonheur et des bénédictions pour le cercle de Goundam et pour tout le Mali.

A la suite du Président, le Secrétaire Général, Moussa Ibrahima Touré, a pris la parole pour brosser d’une manière globale les réalisations de l’ADCG durant le mandat qui s’achève. Un bilan jugé positif par l’Assemblée sous une grande acclamation de la salle.

Après cette lecture bilan, le Président prend la parole pour présenter sa démission ainsi que celle de tous les membres du Bureau exécutif.

Une Commission d’investiture fut mise en place pilotée par l’ancien ministre Oumar Ibrahima Touré pour proposer de façon consensuelle un nouveau Bureau. Cette Commission a fait sa proposition à l’Assemblée qui est de mettre en place pour une première fois un noyau de 9 membres qui, à son tour, s’organisera pour que toutes les communes du cercle de Goundam soient représentées et à la fin de ce travail, une Assemblée extraordinaire sera convoquée pour présenter le Bureau exécutif de l’ADCG d’une manière définitive.

Issa Arsina Cissé fut reconduit comme Président de l’ADCG pour un mandat de 3 ans par la commission. Il sera accompagné par huit autres personnes pour la composition du noyau.

Le nouvel élu a repris la parole pour remercier une fois de plus la population du cercle de Goundam pour la confiance renouvelée en sa modeste personne et a promis de faire mieux avec l’accompagnement de tous. Il promet qu’avec la cohésion et l’entraide (facteurs primordiaux pour tout développement), le défi sera relevé.

Le tout nouveau Président place son mandat qui commence sur trois axes principaux :

1 – La recherche de la paix et de la sécurité dans le cercle de Goundam

2 – La mise en eau du système Faguibine

3 – L’érection de Goundam en Région

Il appelle à l’Union sacrée de tous les cercles de Goundam, Bintagoungou, Gargando, Tonka pour atteindre les objectifs communs.

La cérémonie a pris fin par une Fatiha dirigée par l’IMAMA de Goundam représentée par Hamey Ababa Cissé

Commentaires via Facebook :