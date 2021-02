–maliweb.net–Les travailleurs de l’Agence de Promotion des investissements au Mali (API – Mali) sont en colère. Ils ont déposé, ce vendredi 19 février, un préavis de grève illimitée. Si rien n’est fait, l’agence sera paralysée à partir du 08 mars prochain.

Une colère à raison multiples. Le Comité syndical de l’API – Mali dénonce entre autres : l’adoption entre le directeur de l’API-Mali et l’Inspection du Travail d’un projet de règlement intérieur de la gestion du personnel sans le représentant des travailleurs de l’Agence ; le « mépris du Directeur » à l’égard des travailleurs et ses menaces à l’endroit des syndicalistes dans l’exercice de leur droit constitutionnel.

Dans le préavis adressé au ministre du Travail et la Fonction publique, Nambilaye Daouda Sangaré, secrétaire général du Comité syndical de l’API- Mali attire l’attention du ministre sur le fait que le préavis est national. Aussi bien l’agence de Bamako que les antennes régionales de Kayes, de Sikasso, de Ségou et de Mopti seront en « arrêt de travail » à la date du 08 mars 2021.

Dans leur cahier de doléances, le Comité syndical demande : l’application immédiate des augmentations de salaire obtenues entre d’une part le gouvernement, et d’autre part le Conseil national du patronat et l’Union nationale des travailleurs du Mali ; l’annulation du règlement intérieur pris sans les travailleurs ; le respect strict de la liberté syndicale, l’audit des salaires et accessoires du personnel de l’agence par un cabinet indépendant.

Le ministre du Commerce interpellé…

Indignée par la violation faite à l’exercice légal du droit de grève, la Section syndicale du Commerce a apporté son soutien aux syndicalistes de l’API-Mali. Mieux, dans une correspondance adressée, le 19 février dernier, au ministre des Industries, du Commerce et de la Promotion des Investissements, la Section syndicale du Commerce dirigée par Nouhoum Sidibé dénonce les « abus et atteintes graves » à la liberté syndicale à l’API-Mali.

La section évoque aussi de la part du DG de l’API-Mali, Moussa Ismaïla Touré : des traitements injustes, intimidation, mise à pied avec retenue de salaire, mutation et affectation arbitraire des syndicalistes. Si rien n’est fait dans l’immédiat pour les travailleurs de l’API-Mali, la Section syndicale du Commerce menace à son tour de partir en grève.

