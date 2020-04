Ceci est un appel citoyen pour le peuple malien désormais exposé à un danger imminent. Le temps est venu de renoncer à nos vieilles et mauvaises habitudes. Nous avons coutume d’accuser l’État et les puissances étrangères des maux qui acculent le pays. Acteurs majeurs de la corruption, complices des atteintes aux biens publics et auteurs du désordre en tous genres, nos populations sont désormais menacées par un mal que le monde entier redoute. Notre capacité à être résiliant face au COVID-19 dépendra de la discipline individuelle et collective dont nos peuples feront preuve.

Désormais, le monde entier est préoccupé par notre sort parce que nous sommes dépourvus de toute protection sociale. Le monde entier nous plaint parce que nos structures sanitaires sont délabrées. Les yeux sont braqués, avec inquiétude, sur le continent africain en général et sur le Mali en particulier, parce que déjà en insécurité alimentaire. Ce pays risque bien d’expérimenter la pire crise sanitaire de son histoire.

Aussi, voudrions-nous exhorter nos populations à être plus responsables. Observer les mesures barrières, doit être un réflexe naturel (automatique et systématique). Il ne fait pas de doute que les conditions nécessaires font défaut pour une prévention parfaite. L’état délabré de nos rues, nos maisons d’infortune, pour la majorité d’entre nous, et notre façon de vivre (vie collective) sont d’autant de facteurs facilitateurs de l’expansion rapide du COVID-19.

Mais pour circonscrire le mal, le malien doit, au-delà de l’observation des mesures barrières, changer ses mauvaises habitudes. C’est évident, le malien doit devenir plus propre. Il ne s’agit pas de soigner les apparences, ce dont nous avons le secret. Désormais, il faut être propre jusque dans ses toilettes privées. Le temps est venu de briser les tabous.

Par ailleurs, notre façon de vivre (vie collective), dont nous devons être fiers pour avoir favorisé la paix et la cohésion sociale, peut se faire tout en préservant l’environnement et la santé de nos concitoyens. Désormais l’appel est lancé au peuple responsable et soucieux de son bien-être. Assainissons nos cadres de vie pour une meilleure prévention, pas seulement contre le coronavirus mais contre toutes les autres maladies qui déciment nos populations. Aidons nos autorités, défaillantes à tous points de vue, à lutter contre ces ennemis invisibles.

Le monde entier s’inquiète pour nous, non pas seulement parce que nous sommes majoritairement pauvres mais parce que nos cadres de vie sont malsains ! Un vieil adage disait, “Si tu ne peux pas meubler ta maison, tu peux toujours la tenir propre”.

Dr Moussa Dougouné

Source : Le Pélican

Commentaires via Facebook :