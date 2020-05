Suite à l’élection d’un nombre important de femmes à l’issue du second tour des élections législatives de a 2020, le ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de a famille, tient à saluer le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita pour l’adoption de la loi n°2015-052 et dont l’application profite à la gente féminine.

A travers elle, toutes les femmes du Mali, remercient le Président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keita, pour sa détermination constante à l’application stricte de ladite loi. Un résultat historique quand on sait que lors de la dernière législature, il y avait en tout quelque 14 femmes élues au parlement. Cette augmentation du nombre de femmes députés n’est guère fortuite. Elle est surtout la résultante de l’application de la loi N°2015-052 adoptée par l’Assemblée Nationale, le 18 décembre 2015. C’est une avancée exceptionnelle. « Je me réjouis de la prouesse accomplie par les femmes » déclare la ministre Dr. Diakité Aissata Kassa Traoré qui veille à l’application de cette loi comme du lait sur le feu conformément aux orientations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita. Le ministre espère que cette représentativité des femmes pourra impacter positivement les questions liées aux violences basées sur le genre, le mariage des enfants et l’excision. Entre autres.

Ramata TEMBELY

