Quel impact sur les ambitions présidentielles de l’ancien Premier ministre après cet audio viral qui a fait le tour des réseaux la semaine dernière ? C’est la question que se posent beaucoup d’observateurs en attendant la vérification de son authenticité. En effet, dans un échange téléphonique, on entend la voix de Boubou Cissé briffer le président ivoirien, Alassane D Ouattara, sur l’effet des sanctions de la Cedeao sur la situation économique du Mali.

L’enregistrement s’étale sur 5 minutes au cours desquelles les deux hommes discutent de la capacité des dirigeants de transition à tenir, ou encore de leurs attentes d’aide de la Russie. Ils évoquent également les poids respectifs des dirigeants de la transition, notamment du Premier ministre ou du ministre de la Défense.

L’authenticité de l’enregistrement est « en cours de vérification » par le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako. Et s’il s’avère authentique, l’ex PM du défunt président déchu, IBK, pourrait être à nouveau l’objet d’ennuis judiciaires après celui du « complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté de l’État ». En effet, il peut être poursuivi pour « atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali ». Toutes choses qui pourraient en rajouter à la mise en mal de ses ambitions présidentielles déjà affectées suite à son contentieux non vidé avec les enseignants. Dont les revendications viennent d’être théoriquement agréées en pleine crise financière comme pour signifier que l’entrée en vigueur des avantages tient à la levée sanctions de la Cedeao. Or, l’élément audio est perçu par une large majorité de l’opinion comme un plan machiavélique contre le Mali et ses les auteurs supposés des propos présentés comme des apatrides et ennemis du Mali.

Amidou KEITA

