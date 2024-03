Assistance aux populations durant le Ramadan : Une vaste campagne de solidarité dénommée «Sounkalo Solidarité» lancée

L’opération Sounkalo solidarité a été lancée le mardi 12 mars dernier en commune 4 du district de Bamako sur le terrain de Chaba de Lafiabougou par le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale, Colonel Abdoulaye Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables religieux (chrétiens et musulmans) et de nombreuses couches et associations bénéficiaires de cette action de solidarité de l’Etat qui va s’étendre sur l’ensemble du territoire national et est placée sous le haut patronage du chef de l’Etat, président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.

En lançant Sounkalo Solidarité, le ministre d’Etat ministre de l’Administration territoriale, Colonel Abdoulaye Maïga a donné des détails de cette opération. Selon lui, cette initiative trouve son fondement dans le contexte actuel auquel notre pays fait face. Il s’agit non seulement de la crise énergétique, la forte chaleur, du mois de ramadan qui coïncide cette année avec le carême musulman. Ainsi, à travers cette opération, il s’agit pour le gouvernement d’exprimer sa solidarité à travers les populations, les couches vulnérables et les lieux de culte ce, avec l’installation des kits d’éclairage dans 813 mosquées dans tout le Mali ; l’approvisionnement et la distribution de 180.000 kits de repas individuels de rupture de jeûne ; la distribution de vivres aux populations vulnérables ; l’octroi de facilités alimentaires aux populations démunies ; la remise de kits de fête de ramadan; la vente subventionnée de produits de première nécessité ainsi que des consultations médicales gratuites.

Le ministre d’Etat a profité de cette opération de lancement pour réaffirmer toute la détermination du chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta et l’ensemble du gouvernement avec à sa tête Dr Choguel Kokalla Maïga pour assister les populations maliennes en ce mois béni de ramadan et de crise énergétique.

“Pour le chef de l’Etat, la solidarité est une action quotidienne et cette crise énergétique sera inchallah derrière nous à l’image de l’occupation de Kidal”, a promis le ministre d’Etat.

Avant le lancement de cette opération, le Directeur national du développement social, Ibrahima Sangaré, avait animé un point de presse au Centre international de conférences de Bamako pour donner d’amples explications aux hommes de médias sur cette initiative. Une rencontre qui s’est déroulée en présence de deux membres du gouvernement, à savoir la ministre de la Santé et du développement social, col Assa Badiallo Touré et son collègue en charge des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné.

Pour le Directeur national du développement social, l’opération se déroulera durant tout le mois de ramadan dans le district de Bamako et sur l’ensemble du territoire national. Les mosquées retenues sont au nombre de 813 dont 281 dans le district de Bamako. Les lieux de prières collectives et des terrains de football ont été aussi sélectionnés tout comme 17 sites de déplacés répartis dans 7 régions. L’opération permettra, selon le Directeur national du développement social, d’installer 7 000 lampadaires sur les sites retenus, de distribuer 150 000 tonnes de vivres mil, riz, huile aux personnes vulnérables et de procéder à la distribution de 180 000 kits de repas individuels de rupture de jeûne et de procéder à la vente des vivres subventionnés à travers l’OPAM.

Aussi, une des particularités de cette opération Sounkalo solidarité, c’est qu’elle s’adresse non seulement à la communauté musulmane mais aussi chrétienne. C’est pourquoi, les représentants des deux confessions religieuses ont salué cette initiative et ont témoigné de toute la solidarité de l’Etat à leur endroit, avant de remercier le président de la Transition et l’ensemble des membres de son gouvernement pour cette assistance.

Kassoum Théra

